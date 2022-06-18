文佳煐「氣質系穿搭」讓男友怦然心動　回頭率超高的知性好感get

文／Dappei

於Disney+上映帶有浪漫愛情、奇幻與懸疑元素的新韓劇《Link：盡情吃，用力愛》中回歸的「腦性女神」文佳煐，無論是先前在《女神降臨》中反差萌的女神形象，又或是《加油吧威基基 2》裡讓人哭笑不得的韓秀妍，擅長詮釋不同角色的自然演技，使得本次與呂珍九搭擋演出將產生何種火花十分令人期待。

而文佳煐的私服風格如同他給人的印象，氣質中又不失可愛，且著用的單品版型、色系也能襯托出他的知性與筆直的大長腿；今回就跟著 Dappei 一同看看文佳煐的私服穿搭，透過氣質擄獲他人目光吧！

＃夏季必備的造型上衣

雖然台灣悶熱的天氣很難在造型做太多變化，不過上衣的選擇其實很多，除了能透過短Tee、襯衫讓造型更百變，藉由涼爽的無袖背心就可讓造型更俐落。像是文佳煐選用平口的無袖背心搭配合身丹寧褲；淺色背心衣襬的荷葉造型如同人魚的尾鰭，給人優雅又大方的印象，而露出的鎖骨、俐落的脖子線條，都散發出都會女性的魅力。喜歡無袖背心的女孩不妨購入幾件顏色簡潔、有造型感的款式，簡單搭配黑褲、丹寧褲就很好看。

＃比例救世主的高腰褲款

平時熱愛運動的文佳煐擁有筆直的鉛筆腿，身材雖瘦卻緊實；而她在褲款的挑選上經常以高腰款式搭配不同造型，有時是合身的高腰丹寧褲搭配長靴而呈現帥氣的風格，有時則以高腰寬褲搭配短版上衣穿出 A 字型穿搭；上合下寬的比例拉長視覺上的腿部線條，且上身單品的針織面料及簡約的包款，皆為休閒打扮融入幾許知性。

＃素雅色系讓氣質脫穎而出

淺色系單品可說是氣質系穿搭的首選，明亮的顏色容易在視覺上給人乾淨的好感，若是夏季著用，在薄款面料加持下還能顯得輕盈。文佳煐的穿搭無論春夏或秋冬都不乏淺色單品的身影，而這些淺色單品不僅能提亮膚色，還能為整體造型帶入輕鬆、質感的氣息。像是白色長裙，在紅色小花點綴下多了幾分活潑，與之搭配的白色帆布鞋則呼應整體輕鬆的度假氛圍；氣質女孩改天與朋友有約，不管是露營或咖啡廳行程都可參考這套穿搭哦！









Dappei 結語：

氣質系穿搭雖然沒有太多時下流行元素，百搭的款式、簡單的顏色卻是常年不敗，且優雅的氣質能別於強大氣場，溫和而給人舒適、想接近的印象。喜歡文佳煐女神氣質的搭黨們除了參考她的私服穿搭，想要有更多休閒感不妨看看他在《加油吧威基基 2》的劇中服裝，喜歡青春、多變則能參考《女神降臨》的造型，相信都能讓穿搭更有想法。

文字編輯：Yei

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