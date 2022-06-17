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萬元「石墨烯未來褲」下殺2490元！一穿變瘦　林美秀、吳淡如超愛

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文／C編

每個女孩都希望自己能夠看起來更小一號，「Her森森」推出林美秀、吳淡如都愛的「PP波瑟楓妮石墨烯塑崩未來褲」，全新升級版穿起來提臀又顯瘦，兩件組原價19800元、特價只要4980元，等於一件才2490元，能完美修飾下半身，拍照不用修圖也有穠纖合度的線條。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲PP,波瑟楓妮,未來褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲吳淡如（左）、林美秀都愛的PP波瑟楓妮石墨烯塑崩未來褲，全新升級2件組，原價19800元、特價4980元，點我購買

這款未來褲採用尼龍與彈性纖維製作，含有科技成分石墨烯，不管妳是超纖細22腰還是大尺碼46腰，都可以輕鬆穿上，全新進化的版型採用3D體雕編織技術，腹部使用V型蜂巢編織，可以平坦收腹，讓小腹絕不會跑出來見人。

很多人在意的髖部，採取斜紋延伸加壓，幫助雙腿看起來更加顯瘦，緊貼於雙腿肌膚，並且在腰部採用X型支撐，可以強化腰線，看起來更加緊實；大腿部分則是使用花托型上提，打造出纖細名模腿，小腿處則是點狀按摩，有改善腿痠、腿麻的效果。

不管妳是蘋果身材還是梨形身材，只要穿上這件未來褲，就可以輕鬆打造出纖細修長的腿型，同時還有縮小腹的功效，輕鬆打造出性感的S曲線，當然一定要買來穿穿看，打造纖細下半身，而且運動、休閒都好搭。

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▲PP,波瑟楓妮,未來褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲吳淡如（左）、林美秀都愛的PP波瑟楓妮石墨烯塑崩未來褲，全新升級2件組，原價19800元、特價4980元，點我購買。

「Her森森」推出「PP 波瑟楓妮石墨烯塑崩未來褲」全新升級2件組，原價19800元、特價只要4980元，一次買兩件可以換洗，未來褲除了搭配長版上衣，也適合穿短T恤露出腰線與翹臀，展現令人羨慕的好身材。

關鍵字：

PP, 波瑟楓妮, 未來褲, Her森森

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