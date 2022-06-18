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乳酸菌優格麥片現省199元！滿滿乳酸菌　當宵夜也不罪惡

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文／C編

受到疫情的影響，很多人現在都不太願意在外面用餐，寧可自己買回家煮或是自己弄點東西來吃，「Her森森」就貼心的準備了「Vilson米森乳酸菌牛奶優格麥片4入組」，原價1000元、特價799元，等於現省199元，即沖即食，非常方便又美味。

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▲Vilson,米森,乳酸菌,燕麥,Her森森。（圖／Her森森）

▲Vilson米森 乳酸菌牛奶優格麥片4入組，原價1000元、特價799元，點我購買

米森推出的乳酸菌牛奶優格麥片，是將新鮮的優格經過急速冷凍乾燥之後，濃縮成5倍香濃的咬咬優格，酥脆不黏手，方便補充乳酸菌，酸酸甜甜的口感，大人、小孩都會喜歡吃，可以幫助消化系統維持健康好菌，當然是全家大小必備。

除了冷凍乾燥的心形牛奶優格塊之外，還添加了天然的大燕麥片、蘋果穀脆片、黑麥片、金黃葡萄乾等食材，吃進肚子裡除了培養好菌之外，更可以幫助消化，提升腸胃蠕動力，維持良好的消化道機能。

這款優格麥片不僅可以加入牛奶、豆漿或是優酪乳一起享用，還可以添加無糖優格，也是美味無窮，加上大燕麥片是採用完整大燕麥粒製作而成，口感充滿嚼勁，吃起來更是很有味道，還可以幫助消化，當早餐、點心、宵夜都適合。

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▲Vilson,米森,乳酸菌,燕麥,Her森森。（圖／Her森森）

▲Vilson米森 乳酸菌牛奶優格麥片4入組，原價1000元、特價799元，點我購買

「Her森森」推出「Vilson米森 乳酸菌牛奶優格麥片4入組」，原價1000元、特價799元，平均一組200元不到，價格可以說是超級實惠，買來當作早餐或是晚上宵夜，都很健康又美味，絕對必囤。

關鍵字：

Vilson, 米森, 乳酸菌, 燕麥, Her森森

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