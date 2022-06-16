男生看不懂的女生穿搭Top 5　老爹鞋變大腳怪、小碎花像阿嬤的床單

文／Dappei

男生跟女生不只思考模式永遠在不同次元，審美也是天差地別，女生們精心打扮後，在男生的顯示器中可能是完全不同的樣子，近來就有男生在Dcard分享「直男看不懂的女生穿搭 Top 5」引起千則熱烈討論，本篇彙整了Dappei長時間對於穿搭的趨勢觀察以及留言看法，不知道搭黨們怎麼看？

1. 老爹鞋：比例變超短又顯腿粗

紅極一時的老爹鞋是許多女生的鞋櫃必備款，許多名人加持也讓老爹鞋覆蓋率提高不少，厚底又渾厚的鞋身胖嘟嘟的十分可愛討喜，但在男生眼裡卻變成超巨大的累贅，破壞比例還會變大腳怪，甚至有人打趣的說像打了石膏。不過也有許多女生現身說法，表示老爹鞋厚底穿起來很舒適，站久也不會腳痛，加上增高效果一百分，因此依然是老爹鞋的愛好者。

之前Dappei就曾在IG票選最害怕單品，老爹鞋就高票當選TOP 1，不過編輯部也因此想打破這個都市傳說，挑戰老爹鞋穿搭，來評分看看我們有沒有成功吧：編輯挑戰「搭黨最害怕單品」第一名的老爹鞋穿搭，意外打破刻板印象！

▲許多女生現身說法，表示老爹鞋厚底穿起來很舒適。（圖／Dappei）

2. 碎花洋裝：很像阿嬤衣櫃跟床單會有的花紋

碎花圖案也是一直以來很具爭議的元素，女生認為的日系小清新，卻有許多男生覺得是長輩才會穿的單品，不過雖然有男生說小碎花讓人直接冷掉，但也有男生表示看到小碎花就直接暈爆，看來小碎花在男生眼裡會呈現出非常兩極的樣子。看到這裡小碎花愛好者先別氣餒，如此適合春夏的圖樣豈能因此放棄，Dappei的小碎花挑選技巧學起來就能不踩雷：穿「碎花」不怕顯老，用 2 個小技巧讓大媽味退散！

▲碎花圖案容易顯老。（圖／IG@_imyour_joy）

3. 豹紋：俗不可耐

動物紋其實是非常經典的元素，且在近年也屢屢出現在秀場上，不過男生似乎無法把豹紋跟時髦聯想在一塊，只覺得有些俗不可耐。雖然豹紋是相對難駕馭的元素，但其實只要掌握搭配技巧，就能讓它為你的穿搭升級，讓氣場跟時髦度都直線上升，Dappei的教學筆記還不珍藏嗎？要說到「台灣豹紋教主」那就絕對要提到比莉姐，每套都是最強大的時髦搭配！

▲「台灣豹紋教主」比莉姐（圖／IG@billiethefashionkilla）

4. 點點：感覺很過時，像以前國、高中生流行的服飾

點點元素運用在非常多物品上，是很受歡迎的元素之一，大眾接受度算高，但男生則比較get不到它的簡約可愛，認為看起來像是過時的服飾。其實點點是充滿文化底蘊的元素，Dappei之前就有詳細介紹不妨一看，還有挑選技巧也能讓點點控選到適合自己的點點單品！

▲點點單品一直都很流行。（圖／pinterest）

5. 涼鞋+襪子：感覺多此一舉又違和

涼鞋+襪子這個組合在網路上已被戰爆多年，這個由潮人帶起的風潮其實也非常多男生穿，大部分的人都認為這樣的搭配很多此一舉又不和諧，但許多人表示因為會流腳汗所以一定會穿襪子，而涼鞋又非常透氣，所以是夏天最愛搭配，另外有人提到自己不太喜歡露腳趾，所以這個搭配法是最好的解法。

▲彭于晏私服穿拖鞋+襪子。（圖／IG@yuyanpeng）



Dappei 結語：

審美本來就是很主觀的事情，自己穿得自信自在最重要，這些都是分享，每個人都有不同的看法，記得不要太走心了！

文字編輯：Sofie

Dappei

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