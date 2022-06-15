夏季抗痘作戰開跑！臉部痘、頭皮痘、身體痘通通有解

▲冒出的小痘痘總讓人心煩意亂。（圖／Pexels、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣候逐漸高溫炎熱，悶熱的天氣最惱人的就是膚況問題，尤其出門在外，仍要考量防疫無時無刻戴著口罩，不僅被口罩悶著的雙頰和下巴會遇上粉刺痘痘問題，天氣酷熱，就連頭皮、身體前胸、後背都格外容易泛紅、冒痘，盤點夏日抗痘守則，從臉部、頭皮、身體保養來場全身性的抗痘大戰。

#杜絕臉部痘

大熱天下口罩戴著使內部溫度又更高，濕熱的環境不僅給毛孔壓力，更容易造成皮膚油脂阻塞毛孔，除了將較滋潤厚重的保養品替換成清爽型的產品之外，即使口罩之下沒有化妝或只有擦上一層防曬，每天清潔也是相當重要的，建議針對適合自己膚況的洗面乳進行徹底清潔預防角質堆積，睡前保養可再視肌膚裝況搭配酸類保養品，預防毛孔堵塞同時也改善粉刺痘痘。

#遠離頭皮痘

頭皮冒痘的原因有許多，包括老廢角質堵塞毛孔、內分泌失調、清潔不當等。想遠離討人厭的痘痘問題，除了保有規律作息、充足運動量、避免過油過甜的食物之外，不妨在洗髮前，用柔軟有彈性的梳子梳開頭髮，同時也藉此適度按摩頭皮，促進頭頂肌膚的血液循環，保持頭皮健康。

#抑制身體痘

天氣較熱的季節容易因高溫使皮脂過度分泌，像是背部、胸口這些原本就分布許多皮脂腺的部位，就容易出現局部泛紅，甚至粉刺、痘痘的狀況。加上梅雨旺季，氣候濕熱又悶，流汗機會大增，這時除了選用抗菌型沐浴乳之外，也建議選擇不含皂鹼、pH5.5微酸性產品，溫和洗淨不過度清潔造成肌膚負擔。

▲蒂芬妮亞 杏仁酸超效能煥膚安瓶精華，30ml，790元。

▲CeraVe 水楊酸煥膚淨嫩潔膚露，236ml，439元。

▲Naturals by watsons茶樹沐浴露，490ml，279元。