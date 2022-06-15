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《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

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記者李薇／台北報導　圖／tvN、品牌提供

南韓演員徐睿知最近演出復仇劇《夏娃》，在劇中她飾演為了報仇而擠進上流社會的舞蹈老師，絕美優雅的穿搭，再次引起話題，不只是穿搭打扮，為了讓她與女配角的強勢做出對比，妝容也是用盡巧思，想要擁有她的溫柔優雅，一定必學。

▲徐睿知,夏娃,韓劇,妝容,TOM FORD,歌劇魅影,BYREDO,媚比琳,。（圖／tvN、品牌提供）

＃刻意刷淡的眉毛

在劇中，徐睿知擁有一頭烏黑的秀髮，沒有過度染色的髮絲，一般來說眉色也會比較重、偏向濃黑，但彩妝師卻使用比較淡雅的棕色調，搭配上染眉膏，刻意弱化眉毛的顏色，來凸顯出她楚楚可憐、溫柔婉約的形象。

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＃加強的黑色眼線

徐睿知在戲中擁有眾多的特寫鏡頭，為了凸顯她用眼神勾引男主角的畫面，彩妝師使用黑色眼線，加強她的眼神表現，也運用黑色睫毛，讓雙眼看起來放大又俐落，展現出她內心堅韌、想要復仇的一面。

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＃裸色雙唇更知性

跟女配角截然不同的溫婉個性，徐睿知在唇妝上，採用比較裸色調的粉嫩唇來展現，不走紅艷、俐落的唇色，而是透過裸粉色系，展現出她與眾不同的溫柔婉約，也讓她的妝容全都聚焦在眼神上，更加鮮明地展現出個性。

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