孔曉振「襯衫只扣兩顆」穿法太時髦了！「微炫腹」自帶高級感

記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振近日參與時尚場合，盛裝出席LOEWE的快閃店活動，當天她以條紋襯衫外罩皮衣、落地喇叭牛仔褲與復古捲髮的造型亮相，不只是展露了模特兒級長腿，她還為大家示範了最時髦的襯衫穿法，仔細看她襯衫其實只扣了最上面兩顆，巧妙「微炫腹」，女孩們快學起來。

▲孔曉振近日出席時尚活動。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo，以下同）



今年42歲的孔曉振狀態一直保持得很好，即使許久沒有新作品依然是很有人氣的女星，不過粉絲們不用等太久，孔曉振自今年四月份開拍與李敏鎬合作的新劇《問星星》，預計將於明年播出。

擁有模特兒身材的孔曉振，為時尚品牌們的寵兒，這回她出席LOEWE活動，穿著長版的條紋襯衫、外罩牛皮紙顏色的光澤皮衣，下身搭配復古風格的刷色喇叭丹寧褲，營造休閒的風格，而頭髮則特意做了整頭蓬鬆的捲髮，來呼應復古氛圍，逆天長腿簡直佔據了畫面，造型獲得粉絲們盛讚：「為什麼你的腿這麼長」、「這髮型愛了」、「髮型好HOT！」

定睛一看會發現，原來孔曉振身上的襯衫僅扣了最上面的兩顆扣子，讓衣襬從胸下開始敞開，微微露出平坦緊實的腹部，傾瀉時髦的慵懶性感氛圍，自帶高級感，由孔曉振示範的「襯衫只扣兩顆」的穿法，女孩們不妨學起來。

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