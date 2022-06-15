fb ig video ETtoday search mobile

孔曉振「襯衫只扣兩顆」穿法太時髦了！「微炫腹」自帶高級感

>

記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振近日參與時尚場合，盛裝出席LOEWE的快閃店活動，當天她以條紋襯衫外罩皮衣、落地喇叭牛仔褲與復古捲髮的造型亮相，不只是展露了模特兒級長腿，她還為大家示範了最時髦的襯衫穿法，仔細看她襯衫其實只扣了最上面兩顆，巧妙「微炫腹」，女孩們快學起來。

▲孔曉振。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振近日出席時尚活動。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo，以下同）

今年42歲的孔曉振狀態一直保持得很好，即使許久沒有新作品依然是很有人氣的女星，不過粉絲們不用等太久，孔曉振自今年四月份開拍與李敏鎬合作的新劇《問星星》，預計將於明年播出。

▲孔曉振。（圖／翻攝自IG）

擁有模特兒身材的孔曉振，為時尚品牌們的寵兒，這回她出席LOEWE活動，穿著長版的條紋襯衫、外罩牛皮紙顏色的光澤皮衣，下身搭配復古風格的刷色喇叭丹寧褲，營造休閒的風格，而頭髮則特意做了整頭蓬鬆的捲髮，來呼應復古氛圍，逆天長腿簡直佔據了畫面，造型獲得粉絲們盛讚：「為什麼你的腿這麼長」、「這髮型愛了」、「髮型好HOT！」

▲孔曉振。（圖／翻攝自IG）

定睛一看會發現，原來孔曉振身上的襯衫僅扣了最上面的兩顆扣子，讓衣襬從胸下開始敞開，微微露出平坦緊實的腹部，傾瀉時髦的慵懶性感氛圍，自帶高級感，由孔曉振示範的「襯衫只扣兩顆」的穿法，女孩們不妨學起來。

►木村光希比基尼照洩「19歲超強肉體」　影片藏火辣亮點：原來很有料！

►影后潔西卡雀絲坦秀深溝美翻了！「美恐女王」獵奇泡泡裙搶風頭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

皮膚癢、常有痰？營養師教你「4招」緩解體內濕氣

皮膚癢、常有痰？營養師教你「4招」緩解體內濕氣

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？ 「不輕易說愛你」星座Top 3 ！　冠軍感情最慢熱，行動證明天長地久 168減重「這時段」效果最好　減肥停滯人必看 營養師曝「5種水果」增加免疫力，多吃也不怕胖！ 一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？ 韓妞都在做的「頭髮護理」2大秘訣！頭皮3點穴位按摩很重要 木村光希比基尼照洩「19歲超強肉體」　影片藏火辣亮點：原來很有料！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面