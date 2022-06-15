萬寶龍致敬音樂家蕭邦　名曲樂譜、鋼琴弦槌造型躍上鋼筆

▲萬寶龍音樂家系列致敬波蘭作曲家弗德里克蕭邦鋼筆，27,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）黑色鋼筆是經典中的經典，但這回很不同，從筆夾到小細節的裝飾都呈現音樂元素，正是向波蘭作曲家兼鋼琴家的蕭邦（Frédéric François Chopin）致敬之作，推出音樂家系列致敬「弗德里克蕭邦」特別版書寫工具鋼筆、鋼珠筆與原子筆，每售出一支蕭邦鋼筆，萬寶龍文化基金會將獲得捐贈約620元、其他款約310元，用以支持文化發展項目。

▲萬寶龍音樂家系列致敬弗德里克蕭邦特別版鋼珠筆，23,100元。





▲萬寶龍音樂家系列致敬弗德里克蕭邦特別版原子筆，18,800元。

蕭邦特別版書寫工具的筆夾，萬寶龍特別仿照鋼琴弦槌形狀，象徵他的作品以鋼琴獨奏為主；筆蓋圓環裝飾的音符圖案取自他著名的夜曲「降B小調第9號第1首」，並與品牌標誌並排，而筆蓋背面則雷射蕭邦的簽名，當中鋼筆的藍色墨水窗發想自「藍色樂章」（La Note Blue），是他的作家情人喬治桑（George Sand）描述一晚兩人的音樂對話，筆尖則刻有蕭邦的側影。

▲S.T. Dupont拿破崙高級訂製筆具限量套組，472,700元。（圖／都彭提供，以下同）

法國精品S.T. Dupont則向法國軍事家、政治家與法學家拿破崙致敬，以象徵權位的權杖為靈感打造筆具，銅製筆身以立體金色鍍金老鷹及蜜蜂為圖案交錯排列，筆蓋上方則刻有拿破崙英文字母的第一個字「N」，並手工上黑色銹化漆，配上拿破崙雕像與老鷹的筆座，顯得氣勢非凡。

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