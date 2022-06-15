做家事也變得優雅奢華！這3個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

記者李薇／台北報導

受到疫情的影響，很多人的居家時間變多，家事當然也跟著變多，想讓居家空間更為療癒，做家事也變成一件優雅、浪漫的事情，那以下這幾件居家小物肯定要擁有，一瓶就可以解決各種居家問題，奢華的香味更是讓人想主動做家事的動力。

＃Diptyque 碗盤清潔劑，500ml、售價1200元

擅長以香氛擄獲男女心的Diptyque，這次又來搶攻主婦的荷包，推出碗盤清潔劑，一擠出就可以聞到淡雅的橙花、柑橘及羅勒的愉悅香調，細緻綿密的泡沫，更是可以把碗盤清潔得乾淨，讓洗碗不再是一件工作，而是一趟療癒的旅程。

＃Five Oceans 松木精緻衣物洗衣精，500ml、售價790元

專門用於清洗精緻織物，如:羊毛、絲綢、安格拉羊毛、喀什米爾及嫘縈等材質的洗衣精，裡面添加燕麥萃取成分，可以深入衣物纖維，帶走髒污，同時散發出琥珀、雪松和麝香為基底的木質香，讓衣物柔軟的同時，更可以散發舒適香味。

＃Fer à Cheval 法拉夏 黑皂液，500ml、售價1470元

來自南法百年品牌法拉夏推出的黑皂液，擁有多種清潔用途，不僅可以拿來洗碗、刷鍋具，還可以用來清理銀飾、不銹鋼，連衣物沾染到醬汁，都可以用一點來清理乾淨，當然是居家主婦必備的神器，一瓶搞定全家大小的疑難雜症。