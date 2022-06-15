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百貨618統一時代滿千結帳8.5折　新光三越滿3千「現抵」180元

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▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

▲百貨也推618購物優惠搶攻線上市場。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情持續發酵，雖北部逛街人潮漸漸回流，實體百貨仍承受近2個月的人潮空窗期，時逢618年中促銷檔期，也紛紛在自家網購平台上下猛藥，統一時代首度推出消費滿千元就享8.5折、且不限金額免運優惠，微風則推輸碼有折扣，家電類滿額還加碼送點數， 新光三越則搭配特定信用卡，消費滿額送折價券，不限消費金額LG吸塵器直接抽。

統一時代百貨線上購首度推出6／16至6／19限時四天，全站單筆消費滿1,000元享85折優惠，首四日還推超殺商品，包括原價5,600元的雅詩蘭黛小棕瓶組，特價2800元之外，下單再送眼部超能量修護霜3ml；品木宣言靈芝水淨膚剔透組原價4,870元，特價3,000元，下殺達6折，此外還有四天全站不限金額消費免運。

▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

新光三越skm online也推「618寵粉節」，從6／16至6／25推出全站滿3,000現抵180元、滿5,000現抵300元、6/18當日限定加碼，滿1萬元現抵618元，並祭出618限定夯品，包括全台獨家下殺73折的LA MER 超能修護獨家禮獻組、下殺67折的DECORTE 超微導全能修護精粹美力晶透組，以及下殺5折的LANCOME 極光水快閃組與小黑瓶快閃組。

此外，新光三越再祭出兩重銀行加碼優惠，6／19前使用skm pay並綁定台新銀行信用卡，消費滿5,000即贈100元刷卡金；6／30前使用滙豐銀行信用卡消費滿6,600元，贈100元skm online折價券，6／30前於skm online全站不限消費金額，即可抽價值15,980元的LG CordZero A9吸塵器。

▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

BREEZEONLINE微風精品線上年中慶，6／16前輸碼「JUN02」可享9折之外，使用LINE購物還另享額外5%點數回饋；6／17至6／20期間輸碼「JUN03」則享國際精品85折優惠，另獨家加碼家電類消費滿5,000元贈送2500點。

關鍵字：

618優惠, 618促銷, 新光三越, 統一時代, 微風, 百貨

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