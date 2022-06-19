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韓妞IG「中性風穿搭」太有魅力　3招技巧帥到連男友都想偷學

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

看膩了小清新風格？是時候換換口味了！今天搭編要介紹的這位來自韓國的穿搭博主 Midnightlover，不但IG狂吸近兩萬人追蹤，寬鬆自在的中性風穿搭更是她的金字招牌，加上腳上一雙又一雙爆款帥鞋：Sacai、Ambush x Nike Dunk High加持，一登場連男生都自歎不如。今番搭編也整理出3招Midnightlover的穿搭技巧，一起來看看吧！

▲韓國的穿搭博主Midnightlover （圖／IG@midnightlover_23，下同）

1. 層次疊加不無聊

Midnightlover私下出鏡率最高的單品便是帽TEE 、大學TEE ，由於寬鬆的剪裁很容易給人穿睡衣出門的既視感，為了讓視覺更顯豐富，她會在上衣裡面內搭一件Oversized的打底衣，層次疊加不但造型感UP，跳色點綴也會更加吸睛！

2. 五分短褲解放雙腿

悶熱難耐的夏日總是讓人無法長時間穿著密不透風的牛仔褲，這時候「五分短褲」就是最好的救星！由男裝的百慕達短褲延伸而來，不論是丹寧布料或是工裝短褲，俐落剪裁搭配A字版型呈現出簡約風格，寬口的褲管更是透氣舒適，穿起來清涼無負擔還超帥氣。

3. 個性配件不可少

炎炎夏日最煩惱的就是沒辦法多層次穿搭，此時便凸顯配件的重要，藉由飾品來增添搭配的變化性。像Midnightlover私下就很喜歡配戴各式造型不同的帽款，像是：漁夫帽、老帽、水兵帽等，強烈設計的帽子不但能為單調的造型畫龍點睛，同時亦有遮陽、瘦小臉的功效，絕對是今夏衣櫃必備。

Dappei 結語：

其實，中性風打扮比起其他風格更需要注意小細節，不論是剪裁、設計還是顏色的選擇都是成敗的關鍵。不得不說韓國博主Midnightlover真的太有魅力，就連男生看了都想跟她交換衣櫃啊！

文字編輯：Lisa

最美星二代！保羅沃克女兒「梅朵沃克」中性穿搭指南，帽 T、皮外套、牛仔褲，穿出 unisex 率性魅力

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 中性風, 穿搭

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