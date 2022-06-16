BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　一瓶完勝高級臉

▲BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」超完整防禦力，防曬＋養膚一次完成。

圖、文／東森自然美提供

豔夏出遊機會大增，天氣炙熱高溫成為另類的底妝實力大會考，不論乾肌、混合肌還是中東油田肌，最怕口罩一脫遇到底妝土石流，完美形象一秒掰。BIO UP科美研「玫瑰膠原超防護粉底精萃」，首創CRD+T微臻科技，分階段釋放頂級珍稀保養精華，隱形毛孔不卡粉同時具高規格防曬功能，讓愛美的你在炎炎夏日選對底妝、用對技巧，一瓶完勝高級臉。

完封夏季爆汗出油困擾！底妝持久密技一次GET

夏天出門最怕肌膚爆汗出油釀成底妝土石流，尤其拍照打卡、喝水用餐時，脫下口罩瞬間原形畢露，妝容斑駁慘不忍睹！想要長時間維持完美底妝，透過一些小技巧就能輕鬆做到：像是在上妝前的保養步驟，可先噴上一層冰涼的化妝水噴霧，快速收斂肌膚表面毛孔，延緩出汗、出油的時間，讓後續底妝效果更加服貼持久；或者，肌膚底子不錯的人，不妨將粉底混合質地清爽的精華液或乳液，讓底妝更加輕薄，再輕拍一層蜜粉、定妝噴霧，就能hold住膚況，實現完美妝感。



想要兼顧美肌好感度，自帶修圖濾鏡，入手保養型粉底BIO UP科美研「玫瑰膠原超防護粉底精萃」也是好選擇，一瓶搞定防曬＋養膚＋潤色，快速完封底妝困擾。「玫瑰膠原超防護粉底精 萃」質地輕盈絲滑，具高延展性、好推勻，能緊緊貼合每一寸肌膚，瞬間隱形毛孔不卡粉，快速勻白膚色、修飾痘疤暗沉等不完美瑕疵。

超強珍稀精華結合CRD+T微臻科技 上妝也能養出好膚質

BIO UP科美研「玫瑰膠原超防護粉底精萃」細緻的粉底液中，蘊含大馬士革玫瑰菁純與海洋膠原能量等珍稀保養成分，讓上妝同時養出好膚質。嚴選玫瑰之都土耳其伊斯帕爾塔手工摘取的大馬士革玫瑰，提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分，滴滴精純，為底妝增強肌底煥白保濕力。同時含有取自海洋能量的極致抗老配方，以膠原彈力複合因子融合三種海洋膠原及專利撫紋三胜肽，深度修護強化肌膚緊緻彈力，並加入岩玫瑰特護複方打造強韌肌質，對抗外在環境侵襲。



透過頂級奢華的精華做基底結合首創CRD+T微臻科技，開啟三階段美肌賦活作用。第一階段透過瞬時柔焦粉體科技，完美貼緊肌膚隱藏瑕疵，第二階段運用玫瑰濃縮菁純提升防護力並提亮膚色、改善暗沉，最後注入膠原彈力複合因子全面激發緊緻超彈能量。「玫瑰膠原超防護粉底精萃」不僅分階段釋放保養精華，長時間潤飾肌膚，並具備SPF50/PA+++防曬的高規格防禦力，隔絕紫外線侵襲傷害，對外遮光擋光，對內卻能透過高效煥白保濕力為肌膚聚光、造光，內外養護肌膚光采，告別厚重底妝，一次解決暗沉、粗糙、脫妝、乾裂等底妝困擾，讓上妝就像保養一樣舒適無壓，打造原生裸肌之美，實現夏日無畏高級臉！

▲首創CRD+T微臻科技，養膚粉底開啟三階段美肌賦活作用，實現夏日無畏高級臉。

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