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家居618促銷Crate and Barrel 6折起　瑪黑消費滿3千送200

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▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

▲Crate and Barrel推出下殺6折起的618購物優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期夏天的熱情越來越有感，居家換季的新品也如雨後春筍出現，適逢618年中促銷檔期，美式居家品牌Crate and Barrel推出實體線上同步折扣，最高有6折起的優惠實在太誘人，而從網路起家進攻到實體的瑪黑家居，也推出消費滿3,000元送200元購物金好康，餐具代理商旺代集結旗下4品牌，推任選2件7折促銷。

美式風格的家居品牌Crate and Barrel，於實體及線上門市同步祭出「618購物節加碼優惠」，從6／17至6／19共限時3天，商品全面8折起，家電9折起（部分商品及出清品除外)，此外，還有多樣精選商品包括沙發、餐椅、沙拉盤等，從大家具到生活配件，也推出最高6折起的優惠。

▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

▲Crate and Barrel Siena C型桌，原價9,800元，特價4,990元。

▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

▲Crate and Barrel Barrett雙人座沙發，原價62,800元，特價37,680元。

瑪黑家居針對618檔期，也在線上推出全網消費滿3,000元，送200元購物金，最高可送到600元；消費滿15,000元送1,200元購物金；滿3萬元則可現抵2,000元；滿5萬元則贈市價2,280元的YAMAZEN溫控黑色電熱壺；消費滿10萬元則贈市價15,900元的LG快清式無線吸塵器。

▲618購物優惠。（圖／各業者提供）

▲旺代旗下GEM 金色餐具系列，定價1,450元至2,750元。

代理多款餐瓷器皿品牌的旺代，集結旗下4款品牌包括比利時BergHOFF、荷蘭家居Brabantia、日本瓷器Noritake、德國水晶用品Nachtmann推出優惠，即起至6／30於旺代官網購買活動指定商品，任選2件七折，結帳金額滿5,000元再折618元。首次加入旺代官網會員贈送100元電子折價券，單筆消費500元贈紅利10點，1000元贈紅利20點，可享最高2%現金紅利回饋。

關鍵字：

618優惠, 618促銷, 瑪黑, Crate and Barrel

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