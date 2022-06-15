營養師傳授「台式地中海飲食法」，有效減緩長新冠

▲攝取貝類能補足鋅，能幫助提升免疫力。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

確診後別以為有無敵星星，更可怕的是確診即便康復，還可能長新冠的後遺症，營養師高敏敏分享，患者想要加快復原並減少後遺症，建議從飲食下手，她建議台版地中海飲食，能加快復原並減少後遺症，如何正確吃？一起來學習。

營養師更列舉台版地中海飲食好處多多，像是不用刻意節食就能幫助減重、降低三高等慢性病風險、預防心血管疾病、降低罹患癌症的機率，同時能夠減少憂鬱失智風險。

#每天吃大量蔬果+未精緻全榖雜糧

幫助提供足夠的維生素B群、C和植化素，建議可以把白飯改為全榖飯，把一般大眾習慣的吃飯配菜，改成吃菜配飯。

#每週至少吃兩份的魚貝類&豆製品

優質蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分，她建議像是豆腐、豆乾、豆漿一週最少要吃到兩份，而魚貝類屬於白肉海鮮可以攝取到礦物質鋅、增強免疫細胞的能力、也減少易發炎的飽和脂肪酸攝取。

#每週適量吃蛋、白肉、乳製品（特別是優格與起司）

她建議雞蛋裡的卵磷脂是大腦、神經系統重要營養素，所以蛋黃記得要吃掉，而優格、優酪乳、起司乳酪的益生菌鞏固腸道及免疫功能健康。

#攝取不飽和脂肪酸油脂（魚油、亞麻仁油、堅果類）

挑選魚油、亞麻仁油、堅果類，可以提供DHA及EPA 幫助健腦、降低體內慢性發炎。

#適量喝茶，攝取兒茶素

除了喝水之外，也可以多喝綠茶，可選擇標示兒茶素含量的茶飲，兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起到阻擋的作用。

她也補充除了飲食，日常生活中也可以注意一些小撇步，來幫助康復更快速並且減少再中鏢的機會。

#喝夠水 幫助代謝：每日至少1500-2000cc



#身心健康：規律運動、適當休息、保持愉悅



#少吃高飽和脂肪與甜食：減少發炎體質