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風・Luxury／CHANEL字母變腕錶主角　墜飾搖擺一眼認出香奈兒

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▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲南韓名模朴秀珠示範CHANEL Wanted系列錶款。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈殿堂級品牌香奈兒（CHANEL）與愛馬仕（Hermes），各自在腕錶領域撐起一片天地，今年香奈兒掀起Logo風潮，推出圍繞品牌名稱6個字母設計的CHANEL Wanted限定腕錶系列；而愛馬仕誕生於1975年的Kelly腕錶回歸，以雙重穿戴方式吸睛。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲疊戴香奈兒CHANEL Wanted系列錶款很時髦。

80年代饒舌歌手引領標誌Logo服裝流行，到1990年代末期各大精品品牌爭相將Logo變成一種宣言、主張，高辨識度吸引目光。香奈兒自1974年奠定今日大眾熟知的6個字母標誌，成為今年CHANEL Wanted限定腕錶系列的主軸，品牌腕錶創意工作室總監 Arnaud Chastaingt表示：「Logo不再是一個簡單的正式署名，而是一個圖騰主題，佔據了全部舞台，甚至從錶盤躍出延伸至錶圈和錶帶，賦予它藝術性的特點。」

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲香奈兒6款J12 Highly Wanted de CHANEL腕錶各限量5只，單只1,452,000元。

最能說明香奈兒設計理念的錶款非J12 Highly Wanted de CHANEL腕錶莫屬，6款各限量5只的黑陶瓷腕錶，從面盤延伸至錶圈，各有大大小小、不同排列方式的CHANEL字樣，搭載自動盤鑲有34顆美鑽的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，可隨黑色漆木盒成套購買或購買單只；有別全黑設計，J12 Wanted de CHANEL腕錶講求色彩對比，錶徑38毫米的亮面黑陶瓷J12錶配上白字LOGO，而33毫米的白陶瓷款以金銀絲細工製作的標誌從錶圈至面盤延伸展開。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲香奈兒J12 Wanted de CHANEL黑陶瓷腕錶38mm（左）259,000元，白陶瓷33mm款196,000元。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲香奈兒裝飾字母墜飾的Première Wanted de CHANEL腕錶，198,000元。

香奈兒的方形錶則流露摩登韻味，Première Wanted de CHANEL腕錶於交織黑色皮革的精鋼錶鍊串上「CHANEL」字母吊飾，隨著手腕律動自由擺動；Boy·Friend Wanted de CHANEL 腕錶則於面盤呈現90年代馬賽克風格圖案，與皮革錶戴上精鋼材質的字母鉚釘相呼應；Code Coco Wanted de CHANEL腕錶也有異曲同工之妙，6個字母裝飾格紋皮錶帶，致敬搖滾精神。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲香奈兒Boy·Friend Wanted de CHANEL腕錶，171,000元。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲香奈兒Code Coco Wanted de CHANEL腕錶，273,000元

Kelly腕錶是愛馬仕辨識度最高的錶款之一，今年重返大眾眼前，定位在閃亮而俏麗的珠寶時計，不僅可作為如手環般的腕錶，顯露時間的掛鎖還可取下，穿上鈴噹造形的黑色Box小牛皮或亮面短吻鱷魚皮套並以皮繩固定，瞬間變身成一條時髦項鍊，多元的穿戴方式增添樂趣，共有精鋼、玫瑰金材質，鑲鑽或無鑽，搭配白色珍珠母貝或白色漆面錶盤等5種款式。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲愛馬仕新一代Kelly腕錶亮相，推出精鋼與玫瑰金鑲鑽版本。（圖／愛馬仕提供，以下同）。

▲▼ CHANEL watch 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Kelly腕錶的掛鎖穿上鈴噹造形的黑色Box小牛皮套並以皮繩固定，變身成項鍊。

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關鍵字：

風Luxury, CHANEL, 香奈兒, Hermes, 愛馬仕

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