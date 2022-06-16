夏季天天洗髮依舊油扁塌？髮型師教洗髮前＋1步　還能改善頭氣味

▲髮型師教洗髮前＋1步，讓頭皮更潔淨清爽。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、unsplash）

記者張毓容／台北報導

夏季溫度天天飆破30度，加上紫外線刺激及梅雨季節，不僅容易出油，頭髮也變得潮濕扁塌，甚至開始有頭皮異味，就算天天洗頭都改善不了。Flux髮廊專業設計師Ethan就表示，深層淨化是美麗頭髮的關鍵，但洗髮精其實沒辦法深入毛囊清潔底層的髒汙，建議使用頭皮清潔專用產品作為洗髮前打底，先深層淨化頭皮再洗髮，不僅能延長頭皮清爽度，後續再使用頭皮保養也會吸收得更好。像是以下5款人氣口碑兼具的頭皮清潔品，就很適合用來作為洗髮前打底第一步驟。

▲Hair Rituel賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$2,300。



獨家配方高嶺土，能吸附分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，搭配瓜哇萃取物、香芹籽萃取物及維生素E乙酸酯、天然紅沒藥醇，可改善油脂分泌過剩問題，深層淨化清潔，同時紓緩髮肌不適、延緩老化。

▲呂 滋養韌髮頭皮深層淨化液，145ml，NT$599。



富含人蔘精華、栗皮萃取物及薄荷萃取物，能夠為頭皮去除多餘角質與汙垢，淨化髮根毛囊，讓頭皮更清新舒爽不油膩，同時對抗頭皮老化。

▲唯有機 全效植萃頭皮潔淨霜，200ml，NT$1,500。



添加淨化控油的金合歡萃取、強健髮絲活力的竹子粉及滋養活絡頭皮的葡萄汁，可平衡皮脂、減緩頭髮油膩感，深層去除頭皮老廢角質及殘留髮色，提升染髮持色效果。除染髮前使用外，一般無染髮也能使用，幫助頭皮去角質淨化。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。



以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲Rene Furterer 紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，NT$2,800。



含有雙重淨化舒緩配方，搭配紫苑草萃取菁華、薄荷精油、桉樹精油等舒緩型複方精油，舒緩安撫頭皮不適外，可幫助淨化油脂髒污，搭配按摩可加強頭皮循環。

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