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莉莉柯林斯絕配卡地亞Clash珠寶，施展優雅果敢雙面魅力

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹Clash de Cartier系列珠寶柔美果敢雙面風格。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

優雅或不羈、尖銳或細緻，看似對立的形容詞在卡地亞（Cartier）Clash de Cartier系列卻完美融合，顛覆飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）單一呈現的框架，卡地亞大膽結合彼此，今年更將方形釘、圓珠與飾釘等經典元素尺寸加大，更顯搖滾風範，由擔任品牌形象大使的英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins）演繹柔美果敢雙面風格。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯佩戴卡地亞Clash de Cartier系列珠寶，流露摩登氣息。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲戴上多個Clash de Cartier戒指與手環相當時髦。

莉莉柯林斯以兩套截然不同風格的造型，演繹Clash de Cartier系列珠寶，每一款戒指、耳環、手環與項鍊結合鮮明造型與流暢動感，一方面散發圓潤豐盈的優雅魅力，另一方面則盡顯非凡氣勢，無論是單戴或多層次疊戴，都能展現獨的時尚品味。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Clash de Cartier系列新增雙排方形釘設計，彰顯鮮明個性。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲雙排方形釘設計的Clash de Cartier系列玫瑰金戒指（左）與耳環。

今年Clash de Cartier系列迎來更具張力的新作，將方形釘數目加倍，於玫瑰金雙排方形釘兩側飾以活動飾釘，保有靈活設計正是卡地亞精湛工藝的表現，增加方形釘成就寬版戒指與耳環，彰顯鮮明個性，輕易吸引目光。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Clash de Cartier系列縞瑪瑙圓珠與玫瑰金飾釘之間以一行鑽石相隔，展現精緻質感。圓珠與飾釘作品將於年底上市。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
▲玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙圓珠、鑽石的Clash de Cartier戒指（左）與項鍊。圓珠與飾釘作品將於年底上市。

Clash de Cartier系列另一新作的關鍵字為「超大型」，由超大型圓珠與飾釘相對排列，再次上演衝突美感，於縞瑪瑙圓珠與玫瑰金飾釘之間以一行鑽石相隔，彰顯珠寶的精緻質感。看似簡約的設計，其實蘊含複雜的珠寶工藝，卡地亞為讓Clash de Cartier珠寶柔韌靈活，由多達600個不同部件組成確保流暢自如，而鑲鑽款式更講求鑲嵌的一絲不苟，讓美鑽綻放璀璨光芒。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲以錐形凸圓形寶石裝飾球形結構，是卡地亞標誌性圖案之一。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞1925年參加巴黎國際裝飾藝術及現代工藝博覽會，以點綴縞瑪瑙飾釘的蘭花鑽石髮飾轟動全場。

卡地亞賦予Clash de Cartier系列自由不羈、前衛摩登的靈魂，飾釘是不可或缺的重要設計元素，回溯品牌的歷史，早在1925年卡地亞參加巴黎國際裝飾藝術及現代工藝博覽會，以一對點綴縞瑪瑙飾釘的鑽石蘭花髮飾轟動展場，不僅在裝飾藝術風格盛行的1920年代常見，品牌史上第一只於1939年亮相的銬式手環、卡地亞紐約同年推出的鍊錶都可見尖錐設計，延伸至今依然雋永，錐形凸圓形寶石裝飾的設計成為卡地亞標誌性圖案之一。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞1926年鑽石胸針飾以錐形凸圓縞瑪瑙。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞史上第一只銬式手環於1939年亮相，錐型紫水晶吸引目光。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）                   ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
▲卡地亞紐約1939年推出錶鍊裝飾錐形的腕錶（左），2018年問世的Baignoire腕錶則於錶圈點綴金質錐形吸睛。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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