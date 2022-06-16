樂高8月起調漲　近200款產品受影響

▲外媒報導樂高即將在8月調漲旗下產品售價，圖中非已確認調漲的品項。（圖／樂高提供）

記者蔡惠如／綜合報導

樂高（LEGO）在今年初於歐洲市場調漲價格之後，近期國外部分媒體又出現了一則新的官方訊息，表示因為成本、供應鏈與烏克蘭戰爭等綜合影響下，將在2022年8月起調漲旗下產品售價，雖然並沒有資料近一步說明哪些系列產品會調漲，但調價產品數量比例約在25%，最高的漲幅應落在大型複雜的套裝商品。

樂高於去年就預告歐洲市場有30款商品將從2022年1月正式調漲，包括迪士尼公主、哈利波特、機械組合系列都有產品需要花上更多的錢才能買到，近年因為疫情與烏克蘭戰爭等因素，國際運輸與原料成本、勞力等都在大幅變動的情況下，樂高也在2022年再度傳出調漲消息，在外媒獲得的官方聲明中，表示「已經持續一段時間自行消化成本，但對於成本的快速上漲，仍決定提高價格。」

而消費者最關心的漲幅，則因組合不同而異，整體而言根據地區市場的不同，樂高總共約有600項總組合，其中約150款至190款產品價格會調漲，約佔整體的25%，為了持續與孩童的未來市場進行連結，本次樂高的策略是將漲幅最大的產品，放在較大型、高價的複雜合組以及成人品項。

對此，台灣樂高目前尚未對漲價進行任何回應。