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鄭秀文穿「透紗比基尼」火辣登封　49歲真實身材網驚嘆：不科學！

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記者王則絲／台北報導

說到香港歌手鄭秀文（Sammi），一曲《眉飛色舞》是否就會自動在耳邊響起？如今49歲的鄭秀文已出道超過30年，仍然是粉絲們心目中不敗的女神，近日她登上《號外》雜誌，身上穿著一件「透紗比基尼」大膽出鏡，毫無贅肉的體態讓網友驚嘆：「不科學！」

▲鄭秀文 。（圖／翻攝自IG）

▲鄭秀文經常在IG上分享運動日常。（圖／翻攝自IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文近年仍然活躍，而在今年八月就將迎來50歲生日，看著她現在的模樣，實在令人難以置信。她曾在社群上分享：「不用50歲硬要活成18、20，你可在每個歲數裡，好好地活出自己。」但是她終究是凍齡女神的代表。

鄭秀文每天都固定1小時健身、且每天跑八公里，經常在IG上分享運動生活，這正是她能維持好氣色與身材的關鍵，雖然無法阻止年齡增長，但卻是越活越年輕自信，不論在心態與體態上都調適得很好。

這回鄭秀文獲邀登上雜誌封面，便大方展現她訓練有成的身材，封面上她穿著一件「透紗比基尼」與超迷你裙，造型辣翻了，光滑肌膚上還能看見健美的肌肉線條，披上華麗皮草外套搭配率性的短髮，整個人又帥又辣；另一套造型裡她換上銀色的比基尼，戴上墨鏡巨星氣場噴發，粉絲們紛紛為她傾倒：「Sammi真的是不老傳說」、「港妹就是不一樣」、「為何可以維持這麼瘦！幾歲了還零贅肉」、「身材太不科學了，氣勢帥翻！」

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鄭秀文

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