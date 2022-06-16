BLACKPINK南韓牌辣裝制霸珠寶秀　Jisoo長腿美背全都露抗熱浪

▲Jisoo以卡地亞形象大使身分到馬德里參加高級珠寶發表會，穿南韓設計師品牌Rokh的迷你裙裝。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK成員各個是時尚圈寵兒，6月以來分別現身歐洲大城市，出席代言珠寶品牌盛大的發表會，剛升任卡地亞（Cartier）形象大使的BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）前日參加品牌於西班牙馬德里舉辦的珠寶秀，由於當地天氣炎熱，她選穿南韓設計師品牌Rokh的黑色平口迷你裙裝大秀長腿，轉過身則露出美背，雖然已是清涼裝扮，但仍被外媒捕捉到她熱得拿扇子猛搧。

▲Jisoo搭配卡地亞藍寶石鑽石耳環與項鍊。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲Jisoo轉過身露出美背。（圖／翻攝sooyaaa__IG）



Jisoo當天佩戴卡地亞藍寶石鑽石項鍊與耳環，搭配剪裁俐落的Rokh黑色迷你裙裝，盡顯穠纖合度的好身材，巧的是上周Rosé在英國參加Tiffany & Co.舉辦的展覽開幕活動，也選穿同品牌的腰際挖空白色禮服，讓雙姝喜愛的Rokh設計師為畢業於中央聖馬丁學院的Rok Hwang，他於2018年獲得LVMH獎特別獎，今年也登上巴黎時裝周發表，是備受矚目的服裝設計師。

▲Rosé所穿的腰部挖空設計禮服也出自Rokh的設計。

不僅Jisoo與Rosé力挺南韓設計師，6月初現身巴黎與安海瑟薇（Anne Hathaway）合體參加寶格麗（BVLGARI）珠寶秀的Lisa，也穿南韓品牌Pinkong亮黃色的兩截式裙裝露腹肌吸睛，此品牌的母公司是專做訂製與婚紗的Bridal Kong，對於服裝材質、剪裁與工藝都能精準掌握，因此擄獲Lisa的心。

▲寶格麗大使安海瑟薇（左）與Lisa在寶格麗巴黎珠寶秀首度合體，Lisa穿南韓品牌Pinkong兩截式裙裝。（圖／寶格麗提供，以下同）

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