具俊曄、大S「鴛鴦夫妻鞋」設計揭秘！　重磅聯名連鞋墊也放閃

▲具俊曄曬出與大S（左）的夫妻鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

記者鮑璿安／台北報導

韓團「酷龍」成員具俊曄與大S（徐熙媛）婚後生活甜蜜，日前具俊曄透過IG曬出一雙「鴛鴦夫妻鞋」，更放閃表示「我們熙媛也會很喜歡的」，立刻引發網友熱議。據了解，其實這雙鞋大有來頭，是韓街頭品牌 Kasina 與NIKE聯名的 Air Max 1 鴛鴦鞋，鞋款巧思象徵伴侶一生承諾。

具俊曄收到的Kasina x Nike Air Max 1 全新聯名鞋款，在今年（2022年）6月初才剛發佈，Kasina代表南韓年輕人的街頭滑板文化，品牌滿25週年之際，以「Made To Be Together」為靈感打造了鴛鴦Air Max 1鞋款，因鴛鴦在韓國象徵夫妻和諧，由此貫穿鞋款設計，將鴛鴦刺繡圖案呈現在鞋後方和鞋墊上相互對稱，加上側面的小型 Swoosh Logo 花卉元素，並使用麂皮、皮革異材質打造，模樣相當可愛。

▲Kasina x Nike Air Max 1 全新聯名鞋款 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

具俊曄收到後則是大方PO文放閃，還代替大S向廠商表達謝意：「我們熙媛也會很喜歡的！」此外，連韓饒舌教父Gaeko 也收到同款鞋，代表具俊曄的潮人功力不減。