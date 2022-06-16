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「小賈辣妻」一天狂換三套造型努力賺錢！每日街拍上演個人時裝秀

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記者王則絲／外電報導

25歲超模海莉比伯（Hailey Bieber）為歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的老婆，本就是街拍鏡頭常捕捉的熟面孔，這幾天更因為宣傳自己的美妝品牌Rhode，不斷換裝造型上節目、活動，一天甚至可以狂換三套，瘋狂更新的街拍照簡直上演個人時裝秀，且每一套都是女孩們的時髦範本！在老公於家中休養的期間，依然努力的拓展事業。

小賈斯汀日前突宣佈取消巡演，原因是罹患上侖謝亨特氏症候群，造成半邊面部暫時癱瘓，而海莉比伯在節目上也為擔心的粉絲們捎來好消息，「他每天都在變得更好，他已經感覺好多了，他會完全沒事的。」其實海莉比伯在今年三月也因為小中風驚魂一場，她表示雖然這些病症隨機且可怕，但也讓他們兩人的感情更加堅定。

海莉比伯這幾天在照顧老公之餘，行程也十分忙碌。14日海莉比伯吃完午餐時是一身休閒的運動背心造型；前往晚餐時換裝，她僅單穿一件SAINT LAURENT的墊肩格紋西裝外套，並採著厚底高跟鞋，展現超模的駕馭力與氣場。

▲海莉比伯。（圖／達志影像）

▲海莉比伯的黑色西裝造型。（圖／達志影像）

15日海莉比伯更狂，她連換了兩套黑色裝束，黑色西裝與短裙搭配BV樂底樂福鞋，營造學院感，以及另一套SPORTMAX的縮腰洋裝，勾勒出驚人的腰臀比利；接著在《早安美國》節目上以一襲JIL SANDER的白色斜領洋裝優雅現身；稍晚她又全身換了一套造型，延續純色搭配，穿著SPORTMAX的駝色修身西裝套裝登上節目。這幾天海莉比伯的每一套造型都相當時髦，換裝的速度之快，根本當作個人時裝秀在走。

▲海莉比伯。（圖／達志影像）

▲海莉比伯。（圖／達志影像）

▲海莉比伯節目造型。（圖／達志影像）

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關鍵字：

海莉比伯, Hailey Bieber, Justin Bieber, 小賈斯汀, 小賈辣妻, 街拍

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