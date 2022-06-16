給媽媽4個享受Me Time的提案：在短暫時間裡，品味獨處的美好

文／女子學

為人母，這個角色可說是一點也不輕鬆，打從孩子呱呱墜地那一刻起，我們往後的好幾十年都得和他們綁在一起，必須身兼多職、給予全方位的照顧，在陪伴的過程裡，跟著學習怎麼樣當一個媽媽，怎麼樣付出適合每個小孩的教育方式。

▲學習怎麼樣當一個媽媽（圖／《山茶花開時》劇照）



正因如此，過去和朋友間的聚會、玩樂，甚至和另一半浪漫的「說走就走」之旅，變成了一種極度奢侈的渴求，即便真的有機會，每每也因為擔心孩子、放不下心，也無法放鬆得很徹底。這，就是媽媽，也是自古以來所有母親的寫實樣貌。然而，全心育兒之餘，也別忘了時時關注內在，還有一個小女孩，等著妳去看顧；也許，我們都應該學著如何在少之又少的時間裡，把握和自己獨處的機會。分享以下4個時間點，邀請媽媽們營造Me Time，透過短暫抽離快速充電，拾起精神再出發！

1. 通勤時：把時間用在更有意義的地方

▲媽媽們營造Me Time的4個時間點。（圖／Pexels，下同）



每天早晨，對媽媽來說勢必是一場「大戰」！從催促孩子起床開始，督促他們吃早餐、泡奶粉，然後整理準備帶去托嬰中心、保母家、幼兒園、學校……的各種用品，接著還再回頭收拾自己的隨身物品，然後匆匆忙忙出門、再急急忙忙搭上公車或捷運。

那麼，上車後大家第一件事是做什麼呢？很顯然的，90%以上都會拿起手機吧！編輯認為通勤是個很好的放鬆時機，利用每趟一小時、每天兩小時的時間，看一本書單中的書籍、翻翻報紙了解時事、忘著窗外的景色發呆，或者一邊聽著音樂，一邊想想周末的計畫等，其實都比滑手機有意義多。看似一點點的時間，隨著長年的堆疊，也是可以做到不少事，累積小小的成就感。

2. 孩子小睡時：給自己一杯咖啡的時間

若要說實話，在家帶小孩其實並不比上班輕鬆，因為所有的行程都得配合小傢伙來做調整，當有任何變化、任何狀況時，隨隨便便就能打亂原本的作息，幾乎是全心全力地繞著孩子在打轉，相對比較沒有喘息的空間。

所以，趁著孩子午睡、充電的時候，不妨給自己來杯咖啡或喜歡的飲料放鬆一下吧！這時候，不要做其他比較花時間的事情（例如：追劇、閱讀、做家事），因為寶貝可能隨時會醒過來，以「忙裡偷閒」的概念，讓自己可以在混沌的忙碌感中，獲得一絲絲的緩解。

3. 上班時：全心投入打造事半功倍的成效

▲有工作的媽媽們，要打造自己的「工作小時光」，也是另類的自我訓練（圖／《校對女王》劇照）



對職業婦女來說，雖然比全職媽媽多了點額外的時間，但現實是，必須要有靈活切換腦袋的能力：「在當媽媽時，可以駕熟就輕；在公司上班時，可以得心應手。」是的，就是盡量做到比完美還要完美。

這麼說好了，台灣的職場生態，對職業婦女並非如西方國家般友善，光是哺乳這件事情便有很大的爭議點。而處於這個身分角色上，能做到的正是在工作時間內，把應該處理好、做好的項目做到位，回到家後，再好好陪伴孩子；我們無法如同過往一樣，把沒做完的工作帶回家、隨時回覆上司、主管交付的事項，透過上班時全神貫注，打造自己的「工作小時光」，也是另類的自我訓練。

4. 孩子睡覺後：做做過去很喜歡的那些事

▲爸媽熬的不是夜，是『自由』。（圖／《如此耀眼》劇照）



編輯曾經聽多位父母講過：「爸媽熬的不是夜，是『自由』。」更有不少媽媽也說：「想做一些事情，只有等孩子去睡覺後，才能靜下心來好好做。」

沒有錯，事實正是如此。隨著深夜來臨，小孩入睡之後，我們會得到一個比較長的休息時間，這時，趕緊去做那些自己很喜歡的事物，不管是追劇、閱讀，還是打遊戲、做瑜珈、小酌一杯，甚至最懶的滑滑手機也好，做做那些可以讓自己愉快又放鬆的小事。不過，可別太興奮而耽誤了原本的睡眠，否則隔天一早不僅身體會提出抗議，一整天也無法專注，容易進入不良的惡性循環喔！

如此看來，媽媽的Me Time反而比較像在「夾縫中求生存」，除了自己要把握時間，營造小憩片刻的空間外，另一半的體諒和協助也是很重要，夫妻間一定要維持深入的溝通和體諒，兩人努力攜手陪伴寶貝成長，並從中磨合出理想的生活方式。

延伸閱讀

「當媽後，妳還是妳自己。」給育兒路上辛苦的我們：在過渡期裡勇敢、在成長期裡學習

調教大腦的話術：針對現在的情緒「這樣」做，逆轉後悔的負面思想

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/