《你好，李煥英》逼哭上億人的母女之情　記錄屬於每個母親的花樣年華

文／女子學

現正熱映中的溫馨劇情穿越電影《你好，李煥英》，今年五月終於在台灣上映，正好趕上母親節的檔期。本片為知名喜劇演員賈玲，首部擔任主演與編導的劇情長片，電影內容講述因一場車禍，賈曉玲（賈玲 飾）意外穿越到1981年的工廠，並與正值青春年華的母親李煥英（張小斐 飾）成為了知心姊妹；為了替母親改運的賈曉玲，試圖藉由她來自於未來的記憶，扭轉母女倆艱苦的人生。

▲溫馨劇情穿越電影《你好，李煥英》拿下了中國影史票房第三名。（圖／《你好，李煥英》劇照，下同）



謹以此片，獻給每一位平凡而偉大的母親。

《你好，李煥英》於去年年初在中國上映，也憑藉其催淚動人的情節，拿下了中國影史票房第三名，僅輸《長津湖》、《戰狼2》兩部愛國動作片，由此更可見本片的不容易。電影靈感取自於導演的真實經歷，賈玲在《王牌對王牌6》上講述到，2001年時她就讀於中央戲劇學院，從姊夫的來電方知母親出意外的消息，遠在北京的她在沒有手機的情況匆忙趕車，為了確認消息，甚至不惜向車上乘客下跪求借手機。

賈玲做為中國知名喜劇演員，卻沒辦法將自己人生最大的榮耀與母親分享。在電視節目中，賈玲提到自己的母親甚至連她「成為一個演員」都不知道，就這樣急促地告別了她的生命歷程；因為如此，電影後半段有一場賈玲與沈騰在工廠文藝表演上演鬧劇的橋段，乍看之下有些突兀且破壞節奏，不過這幕的安排正是為了彌補她今生無法於母親面前演出的遺憾，也算是一圓了導演的夢想。

《你好，李煥英》以穿越喜劇做為寄寓情感的載體，是因為身為喜劇演員的賈玲，其母親雖是以悲傷的方式離世，但希望回憶跟母親相處的片段時，都是一些快樂的過往。電影中，李煥英對賈曉玲的人生期許只有「健康快樂」，或許正是因為如此，賈玲不將電影渲染成極度悲觀的負面集合體，而是讓人開懷大笑的荒唐喜劇，也正是回應了母親自小對她的期盼。

從有記憶起，媽媽就是個中年婦女的形象，卻忘了媽媽曾經也是個花季少女。

當賈曉玲穿越到1981年，所做的一切都無法改變李煥英的命運，每個看似別有心思的安排，都成了引人誤會的荒唐笑料。隨著電影情節推進，賈曉玲在1981年被人愛慕、成了化工廠的可人兒，也與李煥英成了知心好友，然而曉玲並沒有發現，其實眼前年輕可愛的李煥英，體內正是2001年母親的靈魂，原來穿越到過去的，可不是只有賈曉玲一人。

藉由牛仔褲上的一塊破布，賈曉玲終於意會到這陣子陪伴在她身旁的，一直是扶持她長大成人的母親。在最後與母親的告白，曉玲對自己給母親帶來的負擔感到抱歉，從小到大不曾為母親爭過一絲面子的曉玲，以為出人頭地才是真正的回報，卻直到最後才明白，為人母親的李煥英要的，只不過是希望女兒能夠健康快樂，心安理得地活著就足夠了。

人在活著時，總把夜晚之後的朝日視為理所當然，不曾意會到有時悲傷的離別，總會意外地出現在朝日之前，到時才意會到失去的遺憾。賈玲的《你好，李煥英》，是獻給每一位平凡而偉大的母親，寫下每個記憶中相伴多年的中年婦女，曾經也是個懷抱青春浪漫的少女，犧牲自己的花樣年華，成就兒女們平凡幸福的偉大，或正是電影想要帶給觀眾的感悟。

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