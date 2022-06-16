直播／跟著DIOR飛到西班牙南部度假　2023早春秀直搗佛朗明哥發源地

▲DIOR 2023早春度假大秀，在西班牙塞維亞的西班牙廣場登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2023早春度假系列，將在台灣時間6月17日凌晨4點15分，於西班牙塞維亞的西班牙廣場（Plaza de España）發表，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri擅於納入文化、藝術、女性主義，這回也不例外，從大秀預告中，可以看見她從塞維亞著名的流淚聖母像、傳奇佛朗明哥舞者得到不少啟發。

塞維亞（Seville）是西班牙安達魯西亞自治區的首府，充滿歷史文化，辦秀地點選在西班牙廣場，新月形的建築美麗又氣勢非凡，Maria Grazia Chiuri造訪塞維亞，預告影片中，她參觀了當地著名的流淚聖母，並讚嘆穿在聖母像上服裝，結合了一切的傳統與工藝，精緻細膩。

▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri參觀塞維亞著名的流淚聖母像。（圖／翻攝DIOR IG）

佛朗明哥舞的發源地正是塞維亞，Maria Grazia Chiuri找來視覺藝術家Maria Angeles Vila，以已故傳奇佛朗明哥舞者Carmen Amaya為靈感，設計了一系列作品宣傳2023早春大秀，除了一般印象中的荷葉裙，Carmen Amaya也穿褲裝跳舞，Maria Angeles Vila說：「她不是第一個穿褲裝的舞者，卻是第一個將這個概念發揚到全世界的女性。」

西班牙的歷史文化、聖母像、佛朗明哥傳奇舞者，這種種概念，開啟了DIOR 2023早春度假系列，期待6月17日凌晨4點15分的大秀，正在香甜的睡夢中嗎？起床記得看回播，幻想飛到西班牙南部，好好享受與感受。

▲藝術家Maria Angeles Vila以傳奇佛朗明哥舞者Carmen Amaya為靈感，替DIOR 2023早春度假秀設計視覺作品。（圖／翻攝DIOR IG）

▲Maria Angeles Vila以Carmen Amaya為靈感設計的海報，充滿力道。

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