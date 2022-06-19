荷蘭「櫻花粉廚房玩具」5290元→3999元　扮演家家酒超逼真

文／C編

想要不輸在起跑點，小孩的發育跟成長要從小就開始培養，「Her森森」推出「荷蘭New Classic Toys聲光小主廚木製玩具」，讓小孩可以提前啟發，經由角色扮演來學習生活知識跟應用，原價5290元、特價3999元，有櫻花粉、天使白、聲光藍，3種顏色可挑選，男孩女孩都適合。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲荷蘭New Classic Toys聲光小主廚木製玩具，原價5290元、特價3999元，點我購買。



這款主廚木製玩具採用天然原木製作，使用環保無毒的漆料上色，無毒無味，並且經過歐盟玩具安全檢驗EN-71，應用最嚴苛的標準，守護孩童安全，讓家長可以帶著孩童放心玩樂，並且從中學習成長。

在設計上，這款玩具也採用聲光電磁爐，兩種燈光音效可以切換，同時滾水、煮飯，讓小廚師們可以更加逼真的體驗煮菜樂趣，同時更搭配12組配件，每個廚具都有專屬收納架，養成孩子主動整齊收納的好習慣。

另外還有小小水龍頭與擦手布，可以模仿清洗蔬果、洗手等，最後還搭配小黑板設計，可以用水性蠟筆塗鴉、創造孩子的獨門料理，讓孩子發揮天馬行空的想像力。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲荷蘭New Classic Toys聲光小主廚木製玩具，原價5290元、特價3999元，點我購買。



「Her森森」推出「荷蘭New Classic Toys聲光小主廚木製玩具」，原價5290元、特價3999元，小型的移動廚房，要什麼幾乎都有，可以讓孩童培養出興趣，同時增強眼手協調、生活好習慣等等，大人陪玩也不無聊，融入扮家家酒的樂趣中。