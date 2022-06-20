男士配件6件組才558元！領帶、袖扣、口袋巾全包　一次搞定所有細節

文／C編

想要成為型男，除了經典的皮夾、手錶、鞋子，是很重要的細節之外，像是皮帶、領帶之類的配件，也是成就一個完美有型的關鍵，「Her森森」推出「超人氣型男養成術」企劃，推出多款男士小精品，樣式高貴、價格不貴，讓你提升質感好輕鬆。

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▲「超人氣型男養成術」推出多款男士配件組合特價，點我購買。



本革職人真皮男士專屬潮流個性風格系列針釦式皮帶－百搭馬蹄造型款，原價790元、特價567元

由日本擁有35年以上經驗的職人製作，採用柔軟且耐用的真皮皮革，截取部分來製作成皮帶，寬度約3.8公分，簡約沒有過多綴飾的設計，看起來洗鍊大方，360度環繞包裹對折油邊，不僅美觀、有質感，同時也很堅固耐用。

THE GENTRY時尚紳士男性領帶六件禮盒套組－藍色小花款，原價890元、特價558元

高品質禮品6件式套裝，組合中不僅有領帶，還有袖扣、領帶夾、口袋巾等，全都是採用同色系搭配，超美的深藍色掉搭配點綴式的小花，優雅又不失禮節，經典的8公分寬度領帶，正式場合或是下班休閒都很適合，當然是男性首選。

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THE GENTRY 經典紳士商務休閒男性領帶－黑灰斜紋款，原價320元、特價216元

在正式場景中也易於使用的百搭設計，尤其是黑灰色的斜紋，更是基本中的基本款，所有領帶的常規寬度約為8公分，可與任何襯衫或西裝搭配，是商務和正式場合著裝不可缺少的配件。