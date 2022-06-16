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星巴克6／17限定1天「兩杯6折」！　下週還有買一送一快筆記

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克推出少有的外帶2杯6折優惠，下週還有買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

本週星巴克優惠給好給滿，從週一二的星光好友分享，到6／15至6／16期間的「會員買一送一」，星巴克還加碼6／17優惠活動，推出2杯外帶6折的好康，回饋從週一直接開到週五不囉唆，而85度C現也推出旗下「一顆檸檬」系列第二杯半價優惠。

今（6／16）是此波星巴克會員買一送一優惠最後一天，消費者在晚上8點前至店購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，並全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

而明6／17週五星巴克也接續推出Happy Friday的「安心外帶 2杯6折」活動，消費者只要在當天來店外帶，購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的飲料，就可享有2杯6折的優惠價，單筆交易最高限購2組四杯，並限當場一次領取。

而在下週一開始的上班日，星巴克也來衝下班人潮，從6／20至6／21一連兩天，推出星光好友分享，在下午4點至晚上8點時段至店，購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。以上2款優惠活動在車道服務、特定門市都不適用喔。 

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另一連鎖咖啡店85度C，則針對每年夏天都會推出的一顆檸檬系列，推出第二杯半價的長期優惠，直到該系列於季節停售為止，一顆檸檬系列共五種品項，大杯售價65元，第二杯享半價優惠可直接現省約30元，還有整顆檸檬風味更佳特別，也很適合不喝咖啡的消費者。

▲85度C一顆檸檬系列。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 第二杯半價, 兩杯6折

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