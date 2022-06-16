瑞士名錶變潮了　虎紋迷彩煙燻面盤好威

▲亨利慕時疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版限量76只，1,800,000元。（圖／亨利慕時提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳統製錶品牌力求突破，跨界合作激盪出新火花令錶迷驚喜，亨利慕時（H. Moser & Cie.）近日攜手2002年於洛杉磯起家的運動服裝品牌UNDEFEATED攜手，打造限量76只的聯名款疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版（Streamliner Chronograph UNDEFEATED），最吸睛是經過多層漆料逐步上色並經過修飾的面盤，呈現黑虎迷彩紋的煙燻效果，潮味十足。

▲亨利慕時疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版的面盤為黑虎迷彩紋。

在全球擁有28家店的UNDEFEATED，經常與不同領域的藝術家與品牌合作推出潮流商品，由於創辦人之一的Eric Cheng是亨利慕時的收藏家，因此主動提出合作，催生出黑虎迷彩紋煙燻面盤的疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版，外型承襲此系列招牌的圓滑曲線，但面盤增添雙品牌Logo，並如車內儀表板設計，採用立體弧形並有夜光指示指針；雙方還進一步推出膠囊系列，品項包括亨利慕時掛鐘與UNDEFEATED獨家開發的「Friends & Family」親友限定版外套。

▲亨利慕時與UNDEFEATED推出膠囊系列，包括掛鐘與「Friends & Family」親友限定版外套。



除了與潮流界合作，瑞士名錶也經常與運動賽事結合，HUBLOT（宇舶錶）今年持續擔任全球規模最大的內陸湖帆船賽活動--瑞士Bol d'Or Mirabaud帆船賽官方時計，特別推出經典融合計時碼錶Bol d'Or Mirabaud特別版腕錶，獨特的灰藍配色取材自比賽之地日內瓦湖的湖水色調，流露優雅運動風格。

▲HUBLOT經典融合系列Bol d'Or Mirabaud特別版計時碼錶，419,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲瑞士Bol d'Or Mirabaud帆船賽是全球規模最大的內陸湖帆船賽活動。

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