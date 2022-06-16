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愛用「168斷食法」減肥？營養師曝6重點需注意　睡眠可能變差

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▲▼ 營養師曝「斷食法減肥」需注意6重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師分享，執行斷食法時需注意6大重點。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近幾年最紅的減肥法，可說是由許多明星名人帶起流行的「168斷食法」，因為執行起來簡單又好記，直到現在還是許多人喜歡使用的瘦身方式。而除了168，其實還有不少衍生的斷食法，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享3種最常見斷食法執行方式，更提醒執行斷食法時需要注意的6大重點，才能有效地健康瘦身。

▲▼ 營養師曝「斷食法減肥」需注意6重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

蕭瑋霖表示，常見的斷食法有以下3種，可依個人生活型態或習慣，挑選適合自己的來執行。

＃整日斷食法

以一天正常吃、一天斷食日交錯進行，斷食日的熱量攝取限制在500大卡。

＃隔日斷食法

隔一到兩日再實施斷食，像是「52斷食法」為代表，一週七天中斷食兩天，且斷食日熱量攝取限制在500大卡。

＃每日斷食法

像是最出名的168斷食法，或是14/10或20/4斷食法都是每日執行的斷食法，以168斷食法為例，一天24小時中斷食16個小時，在8小時進食時間內分配三餐。

▲▼ 營養師曝「斷食法減肥」需注意6重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

蕭瑋霖也提醒，斷食不等於絕食，在可以吃東西的期間內，要攝取充足營養素，且執行「斷食法」時，要注意以下6個重點。

1.進食期間要均衡飲食。

2.斷食期間只能喝無熱量飲品。

3.重量訓練＋充足蛋白質攝取，避免肌肉流失。

▲▼ 營養師曝「斷食法減肥」需注意6重點 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.睡眠品質可能變差，作息要更注意。

5.若有暈眩，可能是低血鈉，可含一點鹽巴。

6.有代謝相關疾病或是對自身狀況不了解的人，不要隨意嘗試，最好是經過營養師或醫師確認後再執行。

最後蕭瑋霖也提醒，雖然斷食法執行起來簡單，但也不是唯一控制體重的方法，若不了解自己身體狀況，還是不要隨意嘗試，均衡飲食才是最重要的。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 斷食, 輕斷食, 間歇性斷食, 168斷食, 52斷食, 關鍵, 注意事項, 重點, 營養師

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