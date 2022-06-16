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700坪無印良品高雄開幕！ 首賣麵包、餐飲服務3大亮點公開

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▲全台最大無印良品高雄岡山店。（圖／業者提供）

▲全台最大無印良品高雄岡山店，即將在7月中對外營運。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品台北美麗華旗艦店「全台最大」的招牌，沒想到開張還不到7個月，馬上就要被無印良品在台的首間路面店「高雄岡山店」取代了！共有700坪的空間準備讓消費者逛好逛滿，而且還結合高雄在地職人推出獨家商品跟服務，預計7月中旬開幕，高雄民眾屆時又有「類出國」的好去處啦！

今年無印良品好積極！連續開出兩間富有特色與數百坪數的大型門店，繼台北美麗華購物中心內廣達600坪的旗艦店後，又宣佈高雄首間路邊「岡山店」即將在7月中跟大家見面，坪數比台北最大美麗華店還要多上100坪。無印良品表示，疫情影響民眾生活甚鉅，希望營造一處讓大家能好好吃飯、好好放鬆的場域，因此岡山門市以「食與憩」為主軸，提供出全新的餐飲服務提案。

▲全台最大無印良品高雄岡山店。（圖／業者提供）

首次開賣麵包西點
為強化與在地特色連結，並打造出獨特的商品，無印良品攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點產品，讓消費者可以選購，一般門市販售的均是包裝食品或零嘴點心，有新鮮麵包這點也會讓無印迷充滿期待感。

▲全台最大無印良品高雄岡山店。（圖／業者提供）

進駐高雄最大良品市場
近年無印良品積極在台灣發展的「良品市場」當然也準備進駐，且規格與坪數也是高雄當地最大最豐富的，主打當季生鮮蔬果、小農商品，讓注重食材來源的消費者都能在這裡找到寶，還有台灣特色選品「FOUND FOOD」系列也通通有。

▲全台最大無印良品高雄岡山店。（圖／業者提供）

全台唯一咖哩輕食服務
岡山店也是全台唯一提供用餐區域與服務的一般門市，以無印良品熱賣的咖哩調理包，搭配咖哩專用米飯及現煮新鮮蔬食，推出咖哩輕食套餐，此外還有單點的沙拉、甜點、咖啡茶飲及酒精類飲品，包括Café&Meal MUJI暢銷甜品本和香糖起司蛋糕、無咖啡因的玉米鬚茶及嚴選在地水果釀造，岡山門市限定販售的芭樂啤酒與荔枝啤酒等。

關鍵字：

無印良品, 高雄, 岡山, 全台最大, ＭＵＪＩ

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