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「具氏魅力」延燒！孫錫久「胸肌＋腹肌」大解放　粉絲喊：想躺旁邊

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記者王則絲／台北報導

日前完結的韓劇《我的出走日記》以厭世兼具治癒系的風格獲得廣大好評，其中飾演男主角具子敬的孫錫久，更因此大爆紅。近日孫錫久憑藉高人氣登上韓版《ESQUIRE》拍攝一組黑白大片，而這次孫錫久解放的不是別的，正是粉絲們最想看的胸肌＋腹肌，圖輯一釋出，留言區立馬燒成一片火海，粉絲直呼：「想躺在旁邊。」

▲孫錫久。（圖／翻攝自IG）

▲孫錫久所飾演的「具氏」魅力不斷延燒。（圖／翻攝自JTBC）

孫錫久於《我的出走日記》飾演神秘的「具氏」，看似邋遢酒鬼和不修邊幅的模樣下，其實是浪漫愛情的守護者，雖然他可能不是這時代所認定的「第一眼帥哥」，但是他會笑的單眼皮和反差感的可愛笑容，讓獨特的「具氏魅力」正瘋狂發酵當中。

《我的出走日記》後，孫錫久與馬東石主演的電影《犯罪都市2》也有亮眼成績，孫錫久可說是現在最炙手可熱的演員之一。近日孫錫久登上韓版《ESQUIRE》雜誌七月號封面，拍攝了一組黑白風格的時尚大片，只見他駕馭起來自SAINT LAURENT的服裝，先是單穿西裝外套倚躺在床上，敞開的前襟露出他厚實的胸膛與腹肌線條，而後他換上襯衫、油頭大衣，以及「衣服穿一半」的造型，也都呈現了率性不羈的姿態，性感男人味油然而生，讓粉絲們抵擋不住誘惑，在留言區刷起一片火海：「好帥好性感」、「OMG跪謝ESQUIRE」、「還不夠！想看更多」、「想躺在旁邊！」

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關鍵字：

我的出走日記, 孫錫久, 具氏, 具子敬, 腹肌

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