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米倉涼子行頭驚人　配音戴百萬鑽石耳環當貴氣女王

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▲▼ 米倉涼子 。（圖／公關照）

▲米倉涼子進行配音工作時，穿FENDI上衣搭配CHAUMET百萬鑽石耳環與戒指。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

46歲的「日劇女王」米倉涼子不僅在公開活動光鮮亮麗，私服穿搭也相當時尚，近日她進錄音室配音，即便頭戴著耳機，依然戴著價值上百萬元的法國珠寶品牌CHAUMET鑽石耳環與鑽戒進行工作，身為FENDI日本大使的她不忘搭配品牌白色上衣，自拍美照與粉絲分享，也為品牌做足宣傳。

▲▼ 米倉涼子 。（圖／公關照）

▲米倉涼子戴的CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑽石耳環，1,139,000元。（圖／品牌提供）

米倉涼子特別提到，過去她不是很擅長旁白配音工作，但她現在覺得樂在其中，自認「變老很有趣」，雖然年紀漸長但她的穿搭依然時髦，進錄音室仍戴著CHAUMET珠寶，最搶眼的是設計靈感源自約瑟芬皇后的Joséphine Aigrette Impériale垂墜式鑽石耳環，點綴梨形切割鑽石展露華美風格。

▲▼ 米倉涼子 。（圖／公關照）

▲米倉涼子曾戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，86,000元。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

除了女人味的優雅珠寶，米倉涼子也喜愛個性設計，曾透露最愛的一條項鍊，是MIKIMOTO與日本知名時尚設計師川久保玲COMME des GARÇONS聯名款，項鍊一半為圓潤珍珠，另一半為俐落鍊結，營造出迷人的衝突美感。

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關鍵字：

米倉涼子, FENDI, MIKIMOTO, CHAUMET

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