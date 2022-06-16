首位台灣人設計的樂高《爵士四重奏》　吸全球目光7／1開賣

▲由台灣人戚心偉設計的樂高商品《爵士四重奏》，將在7／1正式上市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

樂高近期宣佈，首位台灣人戚心偉創作的樂高商品《爵士四重奏》，將在7／1正式開賣，《爵士四重奏》的誕生來自於樂高開放全球玩家投稿的LEGO Ideas官方平台，經歷全球票選脫穎而出的作品，這款忠實呈現爵士樂手姿態的套組，將帶給台灣玩家更賦予在地情感的桌上風景。

LEGO deas系列是樂高素人玩家進行創作投稿的平台，能帶給樂高世界更多的不同觀點，其構想出的產品想要量產，需在投稿之後經由全球樂高粉絲票選，再通過官方詳細審視評估，一年選出兩組作品正式商品化，成為官方販售的盒組，是要經過層層關卡才可讓全世界看到自己發想的作品。

職業為平面設計師及插畫家，擁有美術設計的背景的戚心偉，本身在Instagram就常分享樂高創作作品，與樂高迷們交流，也積極參與投稿，並多次於全球徵件比賽中獲獎，也是獲得樂高全球量產的首位台灣創作者。

本次樂高決定量產的《爵士四重奏》，共有1,606片的樂高顆粒來打造樂器模型，包括平台鋼琴、低音提琴、小號和爵士鼓共四款樂器。

而透過戚心偉獨特的線條設計，樂高積木也恰如其分的重現鋼琴手、低音提琴手、小號手與鼓手在舞台上演奏時的生動模樣，該產品可依照喜好擺放人偶及變換隊形，每個樂手與樂器皆有獨立拼砌說明書，可以與家人、朋友一起分享，成為家中成為最精美的居家擺設，反映出擁有者激發心中對於音樂的熱情。

戚心偉表示，當設計這個作品時，希望樂高積木能詮釋出爵士樂隊的音樂感染力。就像樂高一樣，自由奔放的爵士樂也能成為療癒心靈的良藥。成功成為Ideas系列產品，對我來說是莫大的鼓勵與肯定，台灣還有許多優秀的樂高創作者，希望透過我的作品商品化，能激勵大家持續創作，也希望能吸引更多的創作者，能使用樂高媒材來發揮創意。

LEGO Ideas系列《爵士四重奏》每組售價3,299元，於7／1正式上市，將在台北遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、新竹巨城SOGO百貨樂高授權專賣店開賣。