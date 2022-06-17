《Sweet Home 2》上線前「末日生存」金句回顧：要有力氣才能想念一個人

記者王則絲／台北報導

2020年底於Netflix上線的漫改驚悚韓劇《Sweet Home》，創下收視佳績，劇情描述獨居的車賢秀，與公寓中居民們一起對抗人類化身的怪物，在世界末日中生存的故事。雖然早就有消息指出第二季正在拍攝中，但官方日前才正式宣布確定將播出第二季＋第三季，並釋出原班人馬的宣傳照，在第二季上線前，一起來回顧第一季的「末日生存」經典台詞吧。

▲Netflix宣布續訂《Sweet Home》第二季＋第三季。（圖／翻攝自IG@netflixkr）



＃「即使是最深沉的黑暗，也會因為最微弱的光亮而消失。」

＃「要有力氣才能想念一個人。」

＃「正因為在末世我們活下來了，所以才更要活得像個人。」

＃「我承認不殺人的怪物存在，那有不會傷害怪物的人嗎？」

＃「在做不到的情況下做出明確的保證，有很大的機率是謊言。」

＃「不畏懼死亡跟想死是兩回事，我想活得比任何人久。」

＃「雖然主偶爾會給我們難以克服的考驗，但不代表因為無法克服考驗，就得遭到他人的指責或成為他人害怕的對象。」

＃「我學到的是，天主不會讓你經歷你承受不了的事，但祂似乎太高估人類了。」



＃「別想著自己更加不幸，現在就已經夠悲慘了。」

＃「眼前所見的並不代表全部，不管是人、這個世界還是神的旨意。」

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