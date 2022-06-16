營養師傳授「彩色蔬果飲食法」，紅色強化心血管、紫色有效抗老化

▲色彩繽紛的蔬果，富含許多植化素。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

身處在疫情壓力下，每天的心情好黑白，營養師余朱青分享，想增進免疫力可以攝取像彩虹般的繽紛食物，為身體補充能量，她指出天然蔬果有各式香氣顏色，這些色彩中含有數千種不同的天然化合物，就是植化素。植化素也很好的抗氧化能力，對於抑制細菌、抗發炎過敏、降低病毒感染等都有很大助益。

營養師余朱青說明，植化素有很多種，但是並沒有一種蔬果可以包括所有的植化素，所以要均衡攝取各種植化素，而要怎麼分辨各種植化素呢，最簡單的方式就是用顏色區分，因為有相同功能的植化素會呈現類似顏色。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

#紅色蔬果：番茄、紅甜椒、蔓越莓、西瓜等。

紅色蔬果中，富含茄紅素、花青素，能夠強化心血管、減低泌尿道感染、降低罹癌風險。

#黃色蔬果：玉米、地瓜等。

黃色蔬果中含有主要植化素為類黃酮素、葉黃素、玉米黃素，可以強化心血管、維持視力健康。

#綠色蔬果：奇異果、酪梨。

綠色蔬果中含有的植化素有葉綠素、葉黃素、兒茶素、類胡蘿蔔素，可以維持視力健康、強化骨骼及牙齒。

#紫色蔬果：紫色葡萄、紫高麗菜、藍莓、桑椹。

紫色蔬果中含有大家不陌生的花青素、酚酸類、白藜蘆醇，它可以強化泌尿系統、強化記憶力、抗老化。

