生理期一到就爆痘？皮膚科醫師教6招「預防＋去痘法」　喝豆漿有用

▲皮膚科醫師教預防＋去痘6秘訣，幫助對抗生理痘。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝pexels、IG@ahc.official

許多人都有痘痘粉刺的困擾，尤其不少女生在經期前後總是會冒生理痘，還反覆長，不僅不舒服還容易留疤。知名皮膚科醫師廖苑利就公開生理期老是長痘的2大原因，更進一步分享「預防＋去痘」的6個重要秘訣，教你改善生理期反覆爆痘的問題。

廖醫師指出，生理痘形成原因有2種，首先，經期前後荷爾蒙的分泌變動會比較大，孕激素黃體素增多、雌激素減少，而孕激素又會促進皮脂分泌；其次，皮膚積水，更容易水腫，使得毛囊堵塞。

而想改善生理期老是長痘的情況，可從2個預防方法＋4個去痘方法來著手。

＃預防方法1：早上喝無糖豆漿



豆漿中的大豆異黃酮可以補充微弱的雌激素，同時起到調節作用，減少讓皮膚出油、長痘痘的雄激素，增加能夠讓肌膚變好的雌激素，進而抑制痘痘的生長，

＃預防方法2：經期前一週連續擦酸類保養



生理期前預防痘痘的生長很重要，一定要提前一週連續擦像是蘋果杏仁酸等的酸類保養品清理角栓，如果不及時清理疏通，等角栓變大，長痘就不管用了。

＃去痘方法1：對抗閉口粉刺



點塗維A酸清理閉口粉刺。

＃去痘方法2：對抗紅腫痘痘



早上點塗克林達黴素，晚上點塗過氧化苯甲醯。

＃去痘方法3：對抗紅腫硬痛痘



前3天早上用複方醋酸地塞米松乳膏（999皮炎平），第4～7天用小藍瓶去痘精華。

廖醫師提醒，對抗痘痘要「斬草除根」，後面使用小藍瓶去痘精華，可以進到毛囊內部發揮作用，慢慢地痘痘就不漲了，也能幫助堵塞在裡面的角栓疏通。

＃去痘方法4：消除水腫



晚上8點後少喝水，少吃鹹的宵夜。

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