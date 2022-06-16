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輕潤不黏膩！「夏季眼霜」話題新作，一抹超有感

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▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲守住眼周肌膚，是對抗老化的第一步。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導　

疫情延燒近兩年，戴口罩已成日常，雙眼隨即成為目光焦點；尤其眼周肌膚較其他部位脆弱，老化現象往往都從眼周開始，一旦出現細紋、黑眼圈、泡泡眼，特別容易顯老，故現今消費者越發重視眼周保養，眼周保養更應該及早開始！

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 時空彈力3D FIT緊緻眼霜，15ml，2,400元。

運用全新抗衰老的3D FIT三重緊緻技術，幫助眼周肌膚緊緻年輕，提供全天的保濕，同時幫助改善魚尾紋和泡泡眼，質地輕盈不黏膩，特別適合夏天使用。

▲ReVive 全效舒護防禦眼霜 SPF30/PA+++，15ml，6,200元。

幫助抵禦陽光及3C藍光侵害，同時為脆弱眼周平衡肌膚微生態，對抗壞菌，降低敏感刺激。以礦物原色作為遮瑕基底，搭配專屬眼部按摩頭設計，使用時更貼膚，並具備改善眼周循環作用。

▲LANCOME 絕對完美黃金玫瑰修護眼霜，20ml，6,000元。

源自三大珍稀玫瑰的黃金玫瑰瞬效配方，搭配激升眼周活力50倍濃縮的永生修護極萃配方，全面修復眼周。極親膚的輕潤精華乳質地，讓細嫩眼周肌膚立即獲得滋養，柔潤卻毫不黏膩。

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關鍵字：

眼霜, 盤點, 新品, 夏季

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