少女狀態有秘訣！楊丞琳：多種鍛鍊換著做、熬過開始就能享受

▲運動不僅能維持身材，更有美肌的效果。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星想維持少女感不容易，楊丞琳就是一個例子，她曾《小紅書》提及，鍛鍊是需要恆心和毅力的，而她也是靠著自己的毅力，讓自己的狀態越來越好，完全看不出實際年齡，就有網友對她提問：「你不會變老，是有魔法嗎」？卻釣出不少資深鐵粉回應：「可能就是運動魔法」。一起來了解她的運動變美之路吧！

#多種運動換著做

楊丞琳表示自己維持運動習慣已有10年左右，從一開始的肌力有氧到Zumba，還有跳床、舞蹈和瑜珈，這些都是她最喜歡的訓練形式，她的習慣是換著做，不讓自己一直用同一種訓練來提升自己。

#找到適合自己的運動方式

很多人問她要如何愛上運動？甚至是養成運動習慣呢？她大方分享，首先必須找到適合自己的方式，會是一個好開始，而且習慣也是可以被培養的，像是你覺得有伴比較有動力，那麼你就可以拉朋友一起，找到一種自己最能接受的運動模式。

#熬過開始就能享受

她坦言一開始運動肯定會覺得辛苦，但是用對方法，就可以讓自己堅持下去，久而久之還會覺得渾身不對勁呢！網友反饋：「運動是最好的護膚品」、「不管哪種運動，堅持最重要」、「丞琳姐姐的狀態也是我堅持和努力的動力」。