亮・珠寶／羅馬地標馬賽克結合寶石　Gucci壯遊「紀念品」好華麗

▲潔西卡雀絲坦佩戴Gucci鑲嵌摩根石、綠柱石、火蛋白石、黃玉、尖晶石和鑽石的華美項鍊，25,900,000元。（圖／Gucci提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

時裝屋起家的Dior與Gucci近期發表最新高級珠寶系列，前者深受高級訂製服啟發，將印花圖騰轉化為華麗珠寶；Gucci則推出創意總監Alessandro Michele操刀設計的Hortus Deliciarum歡愉花園第三幕，從19世紀中期到1970年代展開壯遊，呈現5個跨文化主題作品，有趣的是結合描繪景點的微型馬賽克，變身為「珠寶紀念品」。

▲Gucci壯遊主題項鍊，結合微型馬賽克並鑲嵌綠柱石、粉紅色尖晶石、橄欖石和鑽石，19,350,000元。

一組在1850年至1870年間製作的微型馬賽克作品，呈現羅馬的鬥獸場、聖彼得廣場、萬神殿、羅馬廣場、維斯塔神廟等，結合Gucci鑲嵌彩色寶石的項鍊、手環猶如珠寶紀念品；緊接著抵達印度大君的國度，由碩大的單顆寶石戒指展現霸氣。Hortus Deliciarum歡愉花園系列作品也流露對神祕世界的好奇與崇拜，一件鑲嵌六角形祖母綠的鑽石項鍊彷彿如護身符般存在，氣勢非凡。

▲Gucci鑲嵌六角形祖母綠的鑽石項鍊氣勢非凡，65,550,000元。





▲Gucci鑲嵌皇家黃玉、碧璽和鑽石的蝴蝶結造型耳環（左）5,250,000元，鑲嵌尖晶石、祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石的獅頭耳環22,600,000元。

Dior則從高級訂製服擷取靈感，於義大利西西里島著名的度假勝地陶爾米納（Taormina）的 Grand Hotel Timeo 發表全新Dior Print高級珠寶系列137作品，珠寶創意總監Victoire de Castellane聚焦於高訂服上的印花圖案，布料上經典的條紋、格紋、Liberty繁花、紮染，皆由珍貴寶石演繹出如華美織物的效果。

▲Dior Print高級珠寶系列於義大利西西里島度假勝地陶爾米納的 Grand Hotel Timeo發表。（圖／Dior提供，以下同）





▲Dior Print高級珠寶系列花紋鑽石耳環。

例如Dior服裝經典的格紋，由藍寶石與鑽石構成格狀圖案，襯托中央的藍寶石主石，當中一款如緞帶般線條優美的頸鍊，鑲有12.07克拉馬達加斯加藍寶石，優雅又有個性，此系列將於7月來台展出。

▲演繹Dior招牌格紋的Dior Print高級珠寶系列藍寶石鑽石耳環。





▲模特兒展演Dior Print高級珠寶系列如印花緞帶的項鍊與格紋概念珠寶。



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