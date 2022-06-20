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包・開箱／GUCCI「大雙G」手袋洗版IG　金屬LOGO搶眼、鍊帶更美！

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記者王則絲／專題報導

最近在各國名人的街拍照中，有一款「大雙G」手袋頻繁露出，IG洗版一片，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾兒芬妮（Elle Fanning）和國內女星賈靜雯、曾之喬⋯⋯都曾背過，今日《ET FASHION》要來開箱的正是這款GUCCI新推出的「BLONDIE」系列手袋，不只中間的巨大金屬LOGO很華麗搶眼，就連鍊帶也超美。

▲Gucci Blondie。（圖／品牌提供）

▲Gucci Blondie。（圖／品牌提供）

▲安海瑟薇、艾兒芬妮、賈靜雯、曾之喬分別背上不同款式的BLONDIE手袋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@alyssachia、@chiaochiaotzeng）

GUCCI 「BLONDIE」的首次出現是在「Love Parade」時裝秀場上，為創意總監Alessandro Michele坐上時光機，取材自1971年的典藏款式，將LOGO畫作圓形的Interlocking G標誌，放上翻蓋的郵差包型，作為此系列的最大亮點。「BLONDIE」系列有分為較高的中號與較扁的小號，呈獻多種顏色皮革、麂皮和GG帆布材質。

▲Gucci Blondie。（圖／品牌提供）

▲Gucci Blondie。（圖／品牌提供）

▲GUCCI「BLONDIE」有推出多種顏色和兩種尺寸。（圖／品牌提供）

今日《ET FASHION》開箱示範的款式為GG帆布BLONDIE的小號尺寸：

▲Gucci Blondie開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》開箱小型BLONDIE老花款式。（圖／記者王則絲攝）

可以看到巨大的金屬LOGO幾乎就佔了包面的大部分，非常有辨識度又抓目光，包款邊緣做了皮革包邊，精緻工藝不在話下，此款BLONDIE配附的金屬鍊帶也是一個亮點，上頭間隔著點綴雙G LOGO，可愛又細緻的巧思超美。

▲Gucci Blondie開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲BLONDIE近看細節。（圖／記者王則絲攝）

BLONDIE開包的方式為直接向上掀開，左右兩邊各有一個磁吸扣，開關非常方便，內部空間附有一拉鍊暗袋。打開後可以發現，鍊帶部分能從裡頭拆卸進行更換，除了金屬背帶之外，還另附一條皮革背帶，且可調整長度，能隨時變換造型使用。

▲Gucci Blondie開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci Blondie開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲BLONDIE的內部空間以及可替換的皮革肩帶。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, GUCCI, BLONDIE, 雙G, 郵差包

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