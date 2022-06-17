衣櫃不能只有黑與白　凱特王子妃7萬粉紅套裝幹練又優雅

▲凱特身穿總價逾7萬元的Alexander McQueen粉紅褲裝亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

時尚資優生凱特王子妃日前穿不到2,000元的Zara白色西裝外套，搭配黑色西裝褲，示範上班族不出錯的「安全牌」穿搭，昨現身皇家幼兒基金會舉辦的座談會，再度以簡潔褲裝亮相，且是亮眼的玫瑰粉色，出自英國精品品牌Alexander McQueen的設計，成套價超過7萬元。

▲凱特佩戴英國珠寶商Mappin & Webb鑽石項鍊約73,000元，鑽石耳環約137,000元。（圖／路透社）

Alexander McQueen是凱特王子妃的愛牌之一，她的結婚白紗即由此品牌打造，由於價格是精品級，她通常是莊重嚴肅場合才會選穿。昨她與政府官員、學者一同針對幼兒早期教育與發展進行研討，以全套逾7萬元的玫瑰粉褲裝搭配白色上衣，溫柔色調配上俐落剪裁，襯托她優雅又幹練的特質。

▲凱特日前拜訪支持弱勢幼兒的慈善團體Little Village，身穿1,990元的Zara白色西裝外套。（圖／路透社）

雖然凱特一身粉紅套裝獲得好評，但不少網友直言精品級價格很難負擔，其實從Mango、Zara等平價品牌，也可尋得類似的款式，讓都會女性衣櫃內除了基本的黑、白色西裝外套外，也能嘗試粉紅等亮色系，為上班穿搭更添活潑氣息。

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