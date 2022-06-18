12星座下半年運勢！金牛好幾個忙字疊在一團、獅子有新對象出現

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

由於情緒影響健康，夏秋季很可能出現忽胖忽瘦的外在狀況，所以飲食型態與作息都是務必得調整的，不要習慣以吃來當作平衡情緒的解方；下半年工作層面，屬於你的舞台會出現，能更上一層樓的機會不只一次，職場只要該專注的時候多用心，理當會有地位權力的提升，遇上競爭要下狠手，沒有禮讓客氣這回事，而由於公關交際的需求頗大，很需要你維持吸引人的外貌與職業形象，請花心思打扮自己；感情部分平淡缺少驚喜，需要刺激才有力氣往下走。

金牛座 4.21~5.20

多頭馬車到處燒，下半年就是好幾個忙字疊在一團，對外對內都有得忙，但換個角度看，工作因為被需求度高，旁人對你信賴感強，自然地很多戲裡都會有你的角色，假如配上你的商業頭腦，就會形成一個狂賺的時期；感情面略顯紊亂，因為桃花開得旺，在好選擇不只一個的情況下，金牛會有些心猿意馬外加春心蕩漾，整體來說愛情面與金錢面能相輔相成，需要你整合；偏財算是遍地開花，做好分散風險，敏銳跟上時勢，一路賺到年底並不難。

雙子座 5.21~6.21

其實沒太多事能在下半年撼動你，只有自己的大腦是自己的敵人，面對一些過去做不好的事，心魔還得克服，而莫名的固執堅持應該放下，盡可能運用客觀的看事方法，在說話的習慣上，要懂得保護與隱藏自己，別與人交心交過頭，別展現不必要出現的表情情緒，這些自我保護萬分重要；由於心裡有缺口，身邊需要能依靠的大樹，所以愛情最好要先穩定，進而做事能更平穩，也十分推薦職場戀情；由於考試運強，有進修或是證照打算的人請立馬起身準備！

巨蟹座 6.22~7.22

下半年工作層面愛惜羽毛很重要，而在交友圈，適時施恩於人也同樣重要，幫人時不要嫌麻煩，或許能因此意外累積了人際資源；投資面頗需要軍師，聽從專業或把自己修練得更專業，才把握得住找上門的賺錢機會，而生活中要擬訂金錢使用的分配比例表，減少不必要的支出開銷，面對儲蓄也最好能選擇最好的存錢方式，才能以錢養錢；愛情部分桃花多且雜，是玩還是認真？你不只要搞清楚對象的想法，也許要更清楚此刻自己到底想要什麼。

獅子座 7.23~8.22

職場表現能受到貴人青睞，來自朋友的助力或前輩的提拔，因而被順勢拉一把的機率真的頗大，倘若，有欠人情一定要記得還，要再借時就不難；下半年是轉跑道的良好時機，但不是舊的不好，而是新選擇會更有利於你的發揮，若有二選一的工作考量時，建議汰舊換新；但感情部分就反過來囉，情人絕對是老的好，就算秋季有新對象出現的可能，但不會比舊的這段穩定；健康部分要注意運動傷的累積，鍛鍊體能時別過頭。

處女座 8.23~9.22

工作場合總難免存在各種小圈圈，會讓你感到困惑，但「虛情假意地選邊站隊」還是頗為重要，下半年一定要靈活地觀察局勢並順著走，別太直率就不會死得快；金錢面的第六感頗強，面對投資機會，若有餘力可搏就一定要拚，而兼職副業會較為無心或無暇顧及，有時候適當的休息很必要，老是把生活排滿滿的，會讓你的愛情無處萌芽；而心理問題較多，容易莫名陷入憂鬱，記得多培養些能讓自己開心的嗜好。

天秤座 9.23~10.22

下半年職場面，要減少天真看事，只因為表面看到的，往往會與事情的真相相左，別太把第一眼的感覺當真，免得還沒想仔細，卻已開始採取行動，接著就引來了危機；多一點耐心與細心，去深究許多眼前人事物的動機，會更有機會打出漂亮的一戰；在金錢部分，娛樂消費較多，增加一點花錢的警覺性，別太隨興揮霍會更好，何況，就算要花錢也要花在對的人身上才值得；總而言之，天秤下半年需要的，是「一雙慧眼」。

天蠍座 10.23~11.21

不少層面都存在許多意外變數，下半年整體而言，理當是越翻轉越好的，反而不動如山不肯面對變化才會走下坡；職場工作面，與夥伴的關係會有所改變，但無論有沒有摩擦與傷害，這調整都是必須的；感情部分則需有軍師輔助，才能讓你每每做決定時，正確不失誤，包括挑人識人與交新朋友時，你得聽聽其他人的看法跟你的認知一不一樣；投資面利多，有著敏銳的嗅覺與感應，跟著感覺用錢，原則上不會錯！疾厄宮狀況佳，健康指數滿分。

射手座 11.21~12.21

入夏會出現明顯的權力地位晉升機會，但人際間的相處，會在乍看融洽和諧的表面下，暗藏著眼紅妒忌的小人，要習慣戴著和善的面具，並運用兩面的手腕去應對，與其硬碰硬，不如保持一個井水不犯河水的中等距離，記得要掌握對手的狀態為何；感情面超粉紅，激情熱情絕對不缺，但如果不約束自己，也可能因你本身而出現三角習題；相位相沖所致，家人健康需要注意，而你也常有疲累狀態；偏財旺，搏運氣的事一定要給它拚一下。

摩羯座 12.22~1.20

職場新跑道將於下半年良機乍現，若勇敢一點投入，能跑得既快且順；而在任何與人相處之時，對於那些見不得你好的刻意言論，若你發現且又無法不計較，那就沉著以待，經營人際並伺機反擊，若能雲淡風輕甚至化敵為友那更是好事；感情面上陷入被動，暗戀或被對方牽著走的機率頗大，別投入太深到把自己都丟了，也要告訴自己「孤單不是多可怕的事」；兄弟宮旺，意味著社團或自己興趣相關的團體對你幫助大，不妨多參與。

水瓶座 1.21~2.20

找回初心，想明白到底要什麼，就自然能朝著理想大步邁進，下半年水瓶有著實現夢想機會；面對夏秋不少的競爭與衝突，要秉持著不求戰，但絕對不畏戰的態度，平時就要展現充分氣勢，面對應要當擋路絆腳石的傢伙，要猛力踹開，若和誰開戰了，就絕不手軟，要低頭也得讓對方先；很多時候，發揮邏輯與說服力，就能提高勝率，因此經營出愛情要靠你的嘴，拓展出客戶與賺錢新路，也要靠你的語言能力；別懶得跟人說話。

雙魚座 2.21~3.20

整個下半年就在穩中求勝的狀態進行著，雙魚運氣甚佳，基本立於不敗之地；工作面，步伐穩健但要嘗試突破，多加入一些別人的想法可能正是關鍵；而交際層面，朋友間的互信能開啟新合作，平常多經營些閨密圈是很有必要的，對訊息交換相當有用；財務面，進帳的機會雖多，但遍佈的財源多屬分散小錢，平常心不貪心，不患得患失就能感到喜悅；體質方面，過敏問題纏繞著雙魚族，飲食作息與居住環境固然是主因，但也要試著別藏壓力在心裡。

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