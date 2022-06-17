全台首間「獨棟誠品Villa」板橋7月亮相　滿滿渡假風像在國外打卡

▲誠品生活時光二號店將落腳板橋，外觀是Villa度假風造型。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活旗下深入社區的小店店型「誠品生活時光 eslite me-time」，2號店將於7月在新北市板橋登場，以獨棟的Villa風格設計吸引民眾前去逛逛，店前方有綠意盎然的門庭，白色牆面挑高的獨棟空間，內裝則是渡假風滿滿的自然素材，期望成為鄰里社區的紓壓角落。

誠品生活時光的二號店「板橋三民店」緊鄰三民路社區，距離永豐公園步行僅4分鐘，為與社區生活緊密連結，店內主打日日有新書、週週有活動，也設有窗邊閱讀區，並提供產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材，讓消費者一去再去也不會感到無聊，還能升級日常生活所需，此外還推出「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，下訂最快隔日就到店。

誠品表示，未來將規劃於庭院舉辦戶外小農市集，從有機蔬果、米食雜糧、果乾漬物到手作日用品通通買得到，讓民眾享受三五好友享受相聚時光或獨自採買的樂趣。

提供店內餐點服務的TEA ROOM，佈置以籐椅、布簾、吊燈營造Villa風悠閒氛圍，挑高的空間下，可簡單品嚐店內「黑松露蛋沙拉三明治」，以及誠品行旅的招牌菜色「炙燒澳洲和牛頰牛肉麵」，也透過景觀窗欣賞街區風景，享受零碎悠閒。

跟首間誠品生活時光內湖店一樣，其店長在試營運當天即開創LINE社群，不定期推出零食、乾貨等限時團購優惠，只要留言「+1」就可保留商品。首日也推出職人現沖美式咖啡、德國「Rinatura千層義大利麵」及傳統手工「新宏鹿港麵線/老薑麻油風味」限時1元特價，消費滿1,000元可獲得誠品生活時光米信封；首週再推 「cozyca products 紙香皂」買一送一、「伊織迷台灣系列手帕巾」7折起。

無印良品繼台北美麗華購物中心內廣達600坪的旗艦店後，又宣佈高雄首間路邊「岡山店」即將在7月中跟大家見面，坪數比台北最大美麗華店還要多上100坪，為強化與在地特色連結，並打造出獨特的商品，無印良品攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點產品，是最大的特色之一。