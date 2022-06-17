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CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

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▲香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列全新上市近距離搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）去年（12月）在「le19M」工坊總部發表的2021/22 Métiers d’art 工坊系列全新上市，為致敬這座全新建築，衣著中注入了噴漆、黑色斑點散發工業特色。而本季焦點包款，置身於迷你包組合中的19包、Classic、2.55、Boy Chanel，以超強存在感吸引視線！

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲「le19M」工坊總部發表的2021/22 Métiers d’art 工坊系列 。（圖／品牌提供）

藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）是這樣形容全新的「le19M」總部：「這棟建物佔地非常開闊，正面以織物線條狀的白色混凝土裝飾。還有一座景觀花園、美麗的步道和大型展示空間。」且一口氣聚集八間Métier d’art工坊，像是代表山茶花羽飾的Lemarié、Montex 刺繡工坊等，從此地出發，完成本季創作再適合不過。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲以工藝為衣著打造出「le19M」 建築物效果。（圖／品牌提供）

從衣著就可看出「le19M」的縮影，以格紋呼應建築外觀，帶黑色斑點的衣著則如同牆面狀態，亦或是白色線條交織出混凝土般的視覺效果，還有Montex 刺繡工坊使用銀色亮片打造的鮮明幾何紋理呼應建築線條。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲針織單品加入亮片。（圖／品牌提供）

當然，秋裝重點之一的針織細節多元呈現，可以是「三件式」的紫色圍脖、寬褲以及不分男女即可演繹的開襟衫；也能在腰部加入閃片彰顯細緻工藝。香奈兒擅長柔中帶剛，經典斜紋軟呢遇上漏斗腰身散發女性韻味，加入可拆式鴕鳥毛袖口以及精細圖騰，下身則可搭配丹寧褲裝以及寬褲完成造型。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲縮小尺寸的Classic、Boy Chanel 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列全新迷你包組合  。（圖／翻攝自官網）

從建築物的線條感中，迎來了本季的迷你包組合，縮小尺寸的經典19包、Classic、2.55、Boy Chanel被集結一起收入菱格紋套組，包款則用以刺繡、亮片工藝呈現，加入不規則的條紋豐富視覺效果，可輕鬆佩戴於腰間，像是走入了「le19M」。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Métiers d’art, 工坊, le19M

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