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皮膚科醫師解答「面膜5大迷思」　面膜精華不是越黏稠越好

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▲▼ 皮膚科醫師解答「面膜5大迷思」。（圖／翻攝IG）

▲面膜是不少女生愛用的保養好物。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

台灣女生愛敷面膜，覺得快速方便，美肌又有感，但其實不少人對於面膜都有錯誤觀念。知名皮膚科醫師廖苑利就解答許多人都有的5個面膜迷思，像是先前很紅的自製面膜，廖醫師就建議最好不要，快來看看這5個面膜正確知識你是否都知道。

＃面膜精華很黏稠不代表好

面膜精華液不是越黏稠越好，黏稠的面膜大多增加了增稠劑。

＃塗抹式與片狀面膜各有優點

面膜分為塗抹面膜與片狀面膜，兩者相比，片狀面膜使用不當更容易造成水合皮膚炎，保養新手建議從塗抹式面膜開始使用，但若是對於皮膚炎敏感現象，通常片狀面膜的即時鎮定效果會更好一點。

＃醫美敷料面膜特殊情況用更有效

醫美面膜理論上要求比一般面膜高一些，成分會更簡單安全，對於皮膚容易過敏、做醫美療程後、大範圍爆痘或是有傷口時，醫美敷料面膜是很好的救星，但如果是健康皮膚用，除了補水沒有其他用處。

＃切勿自製面膜

自製面膜不可取，在安全和衛生條件上都會有疑慮。

＃面膜袋剩餘的精華別一直補塗

有些人會習慣將面膜袋中剩餘的精華液不斷塗抹上臉，在無形中就延長了敷臉的時間，容易敷太久，反而會增加皮膚負擔，出現水油不平衡、乾燥反吸水的等問題。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷面膜, 迷思, 正確知識, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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