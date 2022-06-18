LIFE・經典／日本麥當勞推出「麻辣雞塊錢湯」　超沈浸式體驗的廣告操作

▲日本麥當勞推出限定「麻辣雞塊」錢湯。（圖／翻攝日本麥當勞官方網站、官方Twitter）

記者蔡惠如／綜合報導

日本麥當勞針對夏季再度推出麥克雞塊麻辣口味，讓當地的消費者可以「借辣提神」，而針對這款再度來臨的季節商品，除了請來小田切讓跟村上二郎拍攝廣告之外，還與東京老字號公共浴池「小杉湯」合作，推出限定スパイシーの湯讓消費者直接感受一下！

這款在日本推出的麥當勞麻辣雞塊，除了鮮紅的外觀之外，本身就帶有超提神的辣味，此外還能選擇三種辣椒調製而成的辣醬，讓口味辣上加辣，或是檸檬塔塔醬來增加更豐富的口感，為了更加強調消費者吃辣的感受，還找來小田切讓跟村上二郎拍攝廣告。

小田切讓飾演的爆走卡車司機，在廣告中讓村上二郎吃下麻辣麥克雞塊之後，外面濕漉漉的陰雨天氣，居然馬上就撥雲見日，灑下陽光，這樣的心境轉折似乎跟好好泡個澡之後的痛快感覺，有點異曲同工之妙，麥當勞也趁勢跟東京高圓寺的老字號錢湯「小杉湯」，推出限定3天的紅色風呂「アガる！スパイシーの湯」。

澡堂內空間也針對限定店進行改造，在傳統富士山澡堂背景後，直接放上頂著暴走族髮型的小田切讓，微微瞇著的眼睛就像對泡澡的人說：「來吃塊麻辣雞塊吧。」男女澡堂也各出現一池辛辣紅的池子，該池也加入唐辛子與各種草藥的成分，讓使用者可以把自己浸在麻辣雞塊裡感受一下。

除此之外，店內包括淋浴區、休息間甚至連進門的暖簾都有滿滿的麻辣雞塊元素，想必體驗後的民眾們，說不定會暫時放棄泡完湯後的冰牛奶，改去麥當勞點一份麻辣麥克雞塊了喔。