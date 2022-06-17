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綠鬣蜥變身華麗項鍊！　卡地亞端出重量級祖母綠坐鎮

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▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲卡地亞Iwana鑽石項鍊演繹綠鬣蜥外貌，鑲嵌3顆總重43.45克拉的哥倫比亞祖母綠。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）日前於西班牙馬德里發表全新Beautés du Monde頂級珠寶系列，誠如其名展現世界之美，分別從動植物、風水火土與礦物、各地文化與神話創作獨一無二之作，由於著手製作此系列正逢新冠肺炎肆虐全球之初，因此尋覓最上乘的寶石成為最大的挑戰，但品牌沒讓收藏家失望，每一件作品都是頂級寶石坐鎮。

▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲卡地亞發想自水蛇的Water Aspis向鍊鑲嵌5顆重43.48克拉凸圓形藍寶石。

動物是卡地亞擅長主題之一，但不一定表現具象形體，而是取其外貌特色、姿態形塑華麗項鍊，Beautés du Monde頂級珠寶系列中Iwana項鍊即生動演繹綠鬣蜥的皮膚紋理，點綴3顆總重43.45克拉的哥倫比亞祖母綠；另一款發想自水蛇的Water Aspis項鍊，運用三角形鑽石與青金石構成蛇麟紋，繞出其蜿蜒身姿。

▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲演繹蝴蝶的卡地亞Apatura向鍊鑲嵌3顆共重22.08克拉澳洲蛋白石，下方墜飾可拆下作為胸針。

不僅設計吸睛，絕美寶石是卡地亞一大強項，精選3顆共重22.08克拉的澳洲蛋白石，周圍環繞與其火彩相呼應的藍寶石、鑽石與彩色剛玉，構成了如蝴蝶斑斕色彩的Apatura項鍊，而從珍奇百寶箱發想而來的膠囊系列7款戒指，分別演繹《荷馬史詩》中的海蛇、菊石化石、海怪、行星、礦物晶體與中華文化中象牙球，也都由珍罕寶石作為主角。

▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲卡地亞以珍奇百寶箱為靈感，設計菊石化石造型戒指（左）與三角形切割鑽石戒指。

▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲卡地亞演繹睡蓮之美的Nouchali項鍊主石為10.61克拉紅碧璽，花瓣會輕輕顫動。

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期則由花園汲取靈感，不是以寫實手法呈現花草姿態，而是透過迷人寶石的不同切割與排列方式，表現花園繁花錦簇模樣，例如以白鑽與紅碧璽和彩寶錯落排列構成項鍊，或由鑽石、藍寶石、祖母綠與紫色剛玉呈現垂墜式項鍊，以豐富色彩展現生意盎然的氣息。

▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓紅碧璽和彩寶項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼Cartier,HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓鑲嵌鑽石、藍寶石、祖母綠與紫色剛玉的項鍊。

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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