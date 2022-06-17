碧昂絲扮「女皇」辣露渾圓半球　睽違六年宣告回歸誠意超足！

記者王則絲／台北報導

碧昂絲（Beyoncé）日前宣布將於7月29日發行第七章個人專輯《Renaissance》，這是她繼2016年《Lemonade》後，睽違六年的回歸大作。接著，碧昂絲立馬登上了英國版《VOGUE》七月號封面，一連多套華麗浮誇造型都襯托出天后氣場，她更穿上金縷衣扮成「女皇」，辣露渾圓半球，可說是誠意十足。

碧昂絲在上週悄悄地刪除了她的社群頭像，被粉絲們視為即將有大事宣布的前兆，果不其然碧昂絲在週四宣布了新專輯將推出，且音樂串流平台也同時做了大動作的預告。

而消息釋出後沒多久，碧昂絲便現身在英國版《VOGUE》最新的封面上，她首先穿著Maison Alaia的天鵝絨純黑長袍，直挺挺跨坐在馬背上，頭上戴著Harris Reed的巨型羽毛頭冠，展示狀態絕佳的S曲線；接著她穿著Schiaparelli的高級訂製服，全身宛如鍍金一般閃亮，造型令人驚嘆，「女皇」氣勢傾瀉而出。

浮誇造型還沒完，碧昂絲畫上黑唇妝容，穿著皮衣勁裝、在摩托車上擺出撩人姿勢；一件乳膠材質的粉色大衣中，她更是僅穿著全身透視的網紗連體衣，讓豐滿身材若隱若現；最後碧昂絲坐在巨大的燈光球上，再次以Harris Reed的緊身胸衣、亮片褲與羽毛頭飾造型收尾。

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