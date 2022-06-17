絕美蕾絲洋裝、刺繡短外套曝光！DIOR 2023早春佛朗明哥舞跳整場

▲DIOR 2023早春度假秀，在西班牙南部塞維亞的西班牙廣場舉行。（圖／翻攝影片）

記者林明瑋 / 台北報導

隨著佛朗明哥舞蹈與音樂的起伏，DIOR 2023早春度假系列登場，歷史與文化再加上女性力量，是構築DIOR女裝的重要精神，既然到了西班牙塞維亞，自然以這片土地為一切的靈感，刺繡短外套、馬尼拉披肩、美麗的蕾絲洋裝等等，讓人看得目不轉睛，2023早春的DIOR，很西班牙。

▲刺繡外套、蕾絲洋裝，讓華美與帥氣並存。（圖／品牌提供，以下同）





▲系列中有許多很有女人味又充滿力量的設計。

塞維亞（Seville）西班牙廣場（Plaza de España）的新月形建築氣勢宏偉，DIOR以熱情的紅色花朵佈置，讓早春度假大秀在情感強烈的氣氛下進行，穿著褲裝的男女舞者先是獨舞，接著後方超過30名紅洋裝女舞者排排站在階梯，一起踏著舞步，原以為這只是開場，沒想到舞蹈貫穿了整場秀，伴隨模特兒走在廣場上、建築的走廊中，舞蹈的情緒與服裝緊緊相扣，繁複的細節展現了精湛工藝與華美丰姿，背後的意涵也呼之欲出。

▲佛朗明哥舞與大秀結合。（圖／翻攝影片）

多名女性深深地影響了2023早春度假系列，首先是不朽的佛朗明哥舞者Carmen Amaya，她是第一個穿上男性舞衣的佛朗明哥女舞者，結合了力道與柔美，肢體動作獨特又具有革命性，讓女性的姿態更千變萬化、不受束縛；塞維亞的馬卡雷納聖母（Madonna della Macarena），長袍充滿細膩的裝飾，彷彿融入了所有歷史與傳統，讓DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri讚嘆不已，衍生出金色刺繡裙、豐盈的洋裝等。

已故西班牙艾爾巴女公爵（Duchess of Alba）也是DIOR 2023早春的重要繆思，她的家世顯赫、家財萬貫，擁有超過40個貴族頭銜，是全球之最，甚至更勝英國女王，她追求所愛，勇於做自己，即便到了晚年，服裝仍然浮誇精彩，很有風格，早春系列中的短夾克、高腰褲、斜斜戴著的寬簷帽，便是從她的騎馬英姿得來靈感。

▲模特兒穿著吊帶褲、馬尼拉披肩開場。





▲丹寧與Oblique提花造型，加入了騎馬裝的特色。





▲Bar Jacket以天鵝絨與金線刺繡打造。

回頭細看DIOR 2023早春度假系列，由穿著吊帶褲與馬尼拉披肩的模特兒，破題帶出佛朗明哥舞的力道，不少滿是細節的短外套頗有貴族氣質，又似鬥牛士的造型，中場出現了幾套以丹寧與Oblique提花打造的服裝，突然轉變了瀰漫著的西班牙傳統氣氛，再回歸到細肩帶蕾絲上衣、裙襬搖搖的荷葉裙，品牌經典的Bar Jacket則以天鵝絨與金線重新演繹，各式洋裝、禮服，運用大量的刺繡、印花、荷葉等元素，將帥氣與女人味平衡得恰到好處。

▲細膩的蕾絲細肩帶背心搭配印花裙。





▲早春注入西班牙南部安達魯西亞的風情。

▲很有特色的禮服。

▲帶有吉普賽感的披風裝束。

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